EuroLega 27ª giornata: Polonara spinge lo Zalgiris al successo, vittoria importante anche per il Bayern

ALBA BERLINO 63 ZALGIRIS KAUNAS 66 (14-15, 27-33, 45-44)

Vittoria sofferta ma molto importante per lo Zalgiris Kaunas sul difficile campo dell’Alba Berlino. I lituani giocano una prima parte del match ad altissima qualità difensiva riuscendo a subire solo 27 punti in 20 minuti, ma al rientro dagli spogliatoi gli ospiti subiscono la rimonta dei padroni di casa che con un parziale di 18-11 ribaltano l’inerzia della gara chiudendo il terzo periodo avanti di 1 (45-44). Nell’ultimo quarto gli ospiti sistemano la difesa e ritrovano quella lucidità che nel terzo periodo era costata cara e riescono a vincere una partita combattuta e difficile grazie ai 14 di Taylor ed ai 10 di Ulanovas.

Tabellino

Alba Berlino: Lo 10, Procida 2, Smith 10, Delow, Wetzell 3, Schneider 3, Olinde 4, Koumadje 6, Thiemann 4, Sikma 10, Lammers 8, Blatt 3. Coach: I. Gonzalez

Zalgiris Kaunas: Taylor 14, Lekavicius 8, Hayes 8, Smits 6, Birutis 4, Brazdeikis 2, Polonara 9, Dimsa 5, Butkevicius, Ulanovas 10, Giedraitis NE, Lukosiunas NE. Coach: K. Makszvytis

FC BAYERN MONACO 76 – LDLC ASVEL VILLEURBANNE 72 (21-19, 38-36, 53-50)

Vittoria sofferta per il Bayern Monaco che supera l’Asvel Villeurbanne per 76-72 dopo un match combattuto per tutti i quaranta minuti. I padroni di casa hanno sempre condotto la partita fin dall’inizio e nonostante le assenze pesanti di Harris, Rubit, Lucic e Jaramaz e il neo arrivo Cheatam che ancora non ha esordito. Per l’Asvel era assente Lauvergne, anche lui un’assenza da poco per coach Belnou. Nonostante questo, il Bayern gioca una partita gagliarda e di tutto cuore e resta però al 15esimo posto in classifica ma a sole 3 partite dai playoff, un risultato ancora raggiungibile a poche partite dalla fine. Per i tedeschi importanti le prove di Obst con 15 e Giffey con 9 punti e 9 rimbalzi, per i francesi non bastano i 18 di Bost.

Tabellino

Bayern Monaco: Babb 6, Walden 10, Seeley 12, Winston 3, Giffey 9, Hunter 8, Bonga 6, Obst 15, Wimberg 3, Gillepsie 4, Jaramaz NE, Zipser ZE. Coach: A. Trinchieri

Asvel Villeurbanne: Mathews 10, Noua 3, Bost 18, Diot 5, Tyus 5, Fall 12, Lighty 13, Obasohan 6, Pons, Kahudi NE, De Colo NE. Coach: M. Belnou