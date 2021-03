Eurolega, 27ª giornata: Sanli e Beaubois infallibili, Anadolu Efes batte anche Valencia

Alla Sinan Erdem Arena va in scena una sfida playoff, con due squadre in piena lotta per l’ottavo posto (per ora), cioè Anadolu Efes e Valencia.

Sastre ripaga la convocazione in quintetto con 5 punti filati in apertura, ma l’Efes c’è. Poi arrivano Williams, Van Rossom e Dubljevic che piazzano un parzialone di 11-0 (6-16 al 5′). Il Valencia mantiene il controllo, ma pian piano i turchi rientrano, anche grazie ai 5 punti di Sanli, ma Tobey sulla sirena fissa il punteggio del primo quarto sul 18-23.

Sanli è indemoniato e va subito in doppia cifra, ribaltando il vantaggio che ora sorride ai padroni di casa (30-27 al 13′). Da lì inizia una gara da 3 tra Larkin e Prepelic, poi Moerman riporta avanti i suoi. Le due squadre viaggiano su binari paralleli per vari minuti, poi negli ultimi due del quarto ci pensano Micic e Beaubois con un 7-0 a chiudere il secondo quarto sul 46-40 per l’Efes.

Williams rientra in campo determinato e riporta i suoi subito in vantaggio. Dura poco, perché Simon risponde con due triple che anticipano quella di Larkin per il +7. Dopo lo sforzo iniziale, il Valencia si è persa e l’Efes l’ha punita: timeout Ponsarnau. Tobey dall’arco dimezza lo svantaggio, ma poi il Valencia non segna più e Sanli addirittura tocca il ventello, oltre a segnare la tripla sulla sirena per il 68-58 del 30′.

Beaubois lo imita e infila tre bombe nel giro di quattro minuti e il tentativo degli spagnoli di restare aggrappati con Van Rossom e Prepelic svanisce (78-66 al 34′). l’Efes si avvia verso un’altra vittoria, controllando il vantaggio sempre intorno alla doppia cifra. Un gioco da 3 punti di Micic chiude la partita con tre minuti di anticipo. Finisce con il punteggio di 99-83.

Anadolu Efes Istanbul – Valencia Basket 99-83 (18-23, 46-40, 68-58)

Efes: Micic 16, Larkin 15, Simon 14, Singleton 7, Dunston, Beaubois 19, Sanli 20, Moerman 7, Anderson 1, Tuncer NE, Balbay NE, Pleiss NE.

Valencia: Van Rossom 8, Sastre 8, Kalinic 3, Williams 13, Dubljevic 15, Prepelic 13, Hermannsson 4, Tobey, Labeyrie 2, Marinkovic, Pradilla NE, Puerto 5.