EuroLega, 27ª giornata: Zalgiris fugge nel terzo quarto e interrompe la striscia Asvel

QUINTETTI:

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup – Jokubaitis – Grigonis – Hayes – Lauvergne

ASVEL VILLEURBANNE: Cole – Lighty – Yabusele – Howard – Fall

L’Asvel impatta con grande energia difensiva, pressando tutto il campo fin dai primi possessi. Lo Zalgiris cerca subito di trovare il suo flusso offensivo ed è guidato da Grigonis, in vena di canestri d’autore (9-6). Il cambio sistematico difensivo degli ospiti non concede l’area allo Zalgiris, che è però in ritmo e con due triple, di Walkup e Grigonis, trova il +4 (17-13). Con l’ingresso di Bako e i suoi piedi veloci, l’Asvel si garantisce ancora più efficacia sugli 1 vs 1 derivanti dai cambi sistematici sul pick and roll e manda in confusione l’attacco Zalgiris, che chiude il primo quarto con 0\6, scoprendo il fianco al parziale di 7-0 con cui l’Asvel si riprende il vantaggio (17-20) al termine del primo quarto di gioco. Schiller comanda il full court press costringendo a far ragionare l’attacco di Parker, che usa il penetra e scarica per battere il pressing e concedere a Noua la tripla del +7 (18-25). Lo Zalgiris torna a un possesso sul contropiede primario chiuso da Jokubaitis (31-33) e impatta a 34 con la tripla di Grigonis, che sfida i 2.18 m di Fall piazzandogli in faccia la tripla in step back. Il finale del quarto è di Lighty, che prima conclude in contropiede sul recupero di Cole e poi batte in 1 vs. 1 Jokubaitis dando un possesso di vantaggio all’Asvel all’intervallo (40-42). Lo Zalgiris tiene ancora alto il proprio pressing, il match resta particolarmente intenso e sempre in equilibrio sulla tripla di Yabusele, che riacciuffa il tentativo di allungo Zalgiris (49-49).

Dopo una lunga attesa i padroni di casa riescono a dare un colpo al muro francese trovando il primo allungo della partita con due triple in serie firmate Grigonis – Lauvergne (61-55). Parker ferma la contesa ma è costretto a entrare nell’ultimo quarto con lo svantaggio in doppia cifra, propriziato da 5 punti negli ultimi 30” di Lekavicius (67-57). Howard pesca una tripla fortunosa che riporta l’Asvel a -7 (69-62), lo Zalgiris però non abbassa la guardia e risponde con il tap in di Jankunas (73-62), solo nell’area degli ospiti a causa del cambio sistematico di Fall. Il triplone che Grigonis spara in faccia a Yabusele dà allo Zalgiris il massimo vantaggio della partita (76-62) e caccia l’Asvel davvero lontano, nonostante Norris Cole non ne vuole sapere di alzare bandiera bianca e spara la tripla del -11 (78-67). Bako dalla lunetta abbatte nuovamente la doppia cifra di svantaggio (78-69), e Lighty ruba e conclude in contropiede trovando il -7 (80-73) che consiglia a Schiller di fermare la partita, a 1’14” dall’ultima sirena. Walkup attacca in penetrazione e trova il canestro con fallo sull’aiuto di Lacombe, e conseguentemente realizza il libero che avvicina sensibilmente lo Zalgiris alla meta (83-73). L’ultimo minuto non scuote ulteriormente la partita, lo Zalgiris trova la vittoria 85-75.

ZALGIRIS KAUNAS 85-75 ASVEL VILLEURBANNE (17-20, 23-22, 27-15, 18-18)

ZALGIRIS KAUNAS: Walkup 12, Lekavicius 6, Hayes 4, Jankunas 5, Lukosiunas, Geben 2, Rubit 7, Jokubaitis 10, Grigonis 21, Lauvergne 18.

ASVEL VILLEURBANNE: Kahudi 3, Lacombe, Fall 7, Ndjock, Noua 7, Bako 10, Lighty 12, Howard 3, Yabusele 17, Cole 14, Strazel 2.