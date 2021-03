Eurolega, 28ª giornata: Anadolu Efes va a 100 all’ora, travolto il CSKA Mosca

Il 28° turno di Eurolega si apre subito con un big match, quello tra Anadolu Efes Istanbul e i russi del CSKA Mosca. Padroni di casa che arrivano da un ruolino mostruoso, ma i moscoviti sono comunque secondi in classifica.

Pronti via ed è già 12-2 Efes: Sanli, che arriva dal career high di martedì, e Beaubois, altro grande protagonista del successo sul Valencia, guidano subito i padroni di casa. Che tutt’al più in difesa chiudono ogni spazio, disturbano le linee di passaggio e mettono pressione su chi riceve palla. Il CSKA Mosca ci capisce ben poco e prova a scuotersi con Bolomboy, unico a segnare nel match finora, ma è poca roba: Moerman trova tre canestri in fila, Singleton dall’arco infila addirittura il +20 dopo soli 8′ di gioco. Termina il primo quarto sul 31-13 Efes.

Anderson e Micic limano il vantaggio, poi Hackett ruba palla e segna in contropiede. Potrebbe essere la scintilla, ma il fuoco non si accende. Si iscrive a referto Shane Larkin con 5 punti filati, poi Singleton segna addirittura il +30 (47-17 al 16′). Shengelia guida un parzialino a favore del CSKA ma è poca cosa, poi l’Efes riprende in mano le redini dell’incontro. Unico allarme è il terzo fallo di Dunston. All’intervallo la squadra di Ataman sta dominando 55-28.

Hackett apre le marcature, Sanli va ancora in doppia cifra, Efes in pieno controllo. Il play italiano però commette il quarto fallo, poi si prende tecnico, quindi termina la partita e in più arriva tecnico alla panchina: 4 tiri liberi (2 per il fallo e 2 per i due tecnici) e l’Efes torna a +29. Lundberg finalmente infila due canestri, ma ormai serve solo per il tabellino personale (65-37 al 25′). I primi ed unici punti di Mike James arrivano un minuto dopo, con due liberi ed una tripla. I turchi controllano senza problemi e a fine terzo quarto conducono 75-45.

Da una parte Dunston e Micic, dall’altra Voigtmann e Hilliard, ma ormai è pura accademia e si aspetta solo la sirena finale. Itoudis chiama i tre timeout a disposizione per provare a lavorare in vista dei prossimi impegni, ma per questo non c’è più nulla da fare. Finisce 100-70.

Anadolu Efes Istanbul – CSKA Mosca 100-70 (31-13, 55-28, 75-45)

EFES: Micic 21, Beaubois 11, Simon 11, Moerman 8, Dunston 9, Larkin 11, Singleton 12, Anderson 3, Sanli 14, Balbay, Tuncer, Pleiss NE. All: Ataman

CSKA: James 5, Hilliard 7, Kurbanov 3, Shengelia 14, Bolomboy 8, Clyburn 4, Hackett 7, Lundberg 7, Voigtmann 10, Antonov, Eric, Stelnieks 5. All: Itoudis