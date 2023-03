EuroLega, 28ª giornata: che rimonta del Fenerbahçe! Il Barcelona cade a Istanbul

Big match di giornata in EuroLega tra Fenerbahçe Beko Istanbul e Barcelona con due squadre chiamate alla riscossa dopo le sconfitte con rispettivamente Maccabi Tel Aviv e Olympiacos Piraeus.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Guduric, Hayes, Jekiri, Motley.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Mirotic, Vesely.

Inizio shock per il Fenerbahçe che non segna praticamente mai mentre per il Barça è un super inizio. Satoransky, Laprovittola e Kalinic si dimostrano subito caldi e sono i protagonisti del primo parziale importante degli ospiti che toccano la doppia cifra di vantaggio. Importante primo quarto anche per Nikola Mirotic che fa un po’ quello che vuole contro un Fenerbahçe in grande difficoltà dopo questo inizio, sprofondato anche a -17. Marko Guduric prova a caricarsi la squadra sulle spalle e sblocca l’attacco dei turchi che chiude con una tripla importantissima per morale e punteggio di Scottie Wilbekin sul -12.

Se il primo quarto è stato un monologo Barça, il secondo è riscossa Fenerbahçe. Gli uomini di Dimitris Itoudis entrano in campo con un piglio completamente differente e con l’intenzione di rientrare subito nel punteggio. Intenzione, che riesce con Guduric e Wilbekin sempre riferimenti principali in attacco. Il Barça accusa l’intensità messa in campo dal Fener e sbanda. Primi 3 punti per il neoacquisto Tyler Dorsey che dimostra la grandissima profondità del roster turco. All’intervallo è tutto aperto, Barça +3.

Al rientro in campo, grande intensità per il Fenerbahçe che difende fortissimo e trova maggiore fluidità in attacco. Motley inizia a farsi sentire e battagliare sotto canestro con Vesely, grande ex di giornata. Bene anche Devin Booker, lungo dalle mani delicatissime e arma tattica di Coach Itoudis. Il Barça ha 0 punti e un apporto offensivo praticamente disastroso da parte di Higgins, ma continua ad essere aggrappata a Satoransky e Mirotic. Bene anche Vesely, ma a fine terzo quarto è +5 Fenerbahçe.

Motley tiene avanti i suoi, ma dall’altra parte sale in cattedra Mirotic che infila la tripla del sorpasso catalano a metà dell’ultimo periodo (67-68 al 35′). Wilbekin, Guduric e Booker piazzano un 8-0 in risposta che allunga il nuovo vantaggio interno a tre possessi; la bomba di Laprovittola tiene a galla il Barcelona, ma ormai è tardi: Motley mette i punti esclamativi sul match e il Fenerbahce Istanbul festeggia una vittoria importantissima davanti al proprio pubblico. Finisce con il punteggio di 81-73.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – FC BARCELONA 81-73 (18-30, 19-10, 24-16, 20-17)

MVP BasketInside: Johnathan Motley decisivo nell’ultimo periodo

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Guduric 15, Wilbekin 12, Bjelica 3, Dorsey 3, Pierre 3, Booker 13, Hayes-Davis 10, Jekiri 2, Motley 16, Calathes 4, Edwards, Mahmutoglu NE.

FC BARCELONA: Kalinic 8, Satoransky 14, Mirotic 19, Tobey 7, Laprovittola 12, Jokubaitis 2, Vesely 11, Higgins, Sanli, Kuric NE, Da Silva NE.