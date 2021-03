EuroLega 28ª giornata: Dorsey trascina il Maccabi, il Valencia lotta ma cede nel finale

Maccabi Tel Aviv e Valencia si sfidano in questo giovedì di EuroLega. 4 vittorie di vantaggio dei taronja sulla squadra di Tel Aviv in classifica, dove al momento sono entrambi fuori dalla zona playoffs.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Wilbekin, Jones, Caloiaro, Casspi, Zizic.

QUINTETTO VALENCIA BASKET: Van Rossom, Marinkovic, Sastre, Labeyrie, Dubljevic.

Grandissimo equilibrio a Tel Aviv, tra due squadre che nell’andata di Regular Season hanno regalato una partita eccezionale, probabilmente tra le più belle di questa stagione. Nessun giocatore predominante, ma un buonissimo Louis Labeyrie per il Valencia, che approccia meglio i primi 10 minuti di gioco. I Taronja dominano sotto i tabelloni e fanno valere un buonissimo gioco di squadra. Il Maccabi resta attaccato alla partita, anche grazie al ritorno di Omri Casspi, pezzo da 90 della squadra israeliana e fuori per quasi tutta la stagione a causa dei problemi fisici.

Il Maccabi mette la freccia e prova la prima mini fuga, ma il Valencia non è d’accordo. Boban Dubljevic fa il bello e cattivo tempo in post, portando ripetutamente a scuola un ex NBA come Ante Zizic. Nessuna delle due squadre riesce a predominare, in una partita super equilibrata. Dorsey si carica sulle spalle l’attacco del Maccabi (con uno Scottie Wilbekin irriconoscibile da 0 su 1 dal campo in soli 6 minuti d’impiego). Si va all’intervallo lungo con il Valencia avanti di 2 lunghezze.

Al rientro in campo è battaglia su ogni pallone, con le due squadre che non si risparmiano, nonostante una qualità di gioco non eccezionale in questo secondo tempo. Chris Jones e Sam Van Rossom si sfidano a colpi di triple, con le due guardie molto ispirate al tiro. Il Maccabi riprova nuovamente a fuggire, ma il Valencia non ne vuole sapere di fare scappare la squadra di casa, anche se questa volta sembra soffrire qualcosa in più rispetto al primo tempo. Alcuni errori banali di Valencia, uniti ad un buonissimo Bender nel finale di quarto, portano il Maccabi sul +6 con 10 minuti da giocare.

La difesa degli uomini di Sfairopoulos fa la differenza, concedendo veramente poco in questa parte finale. Il Valencia si innervosisce, perde alcuni palloni di troppo e spesso si lamenta con gli arbitri per le decisioni prese. Dorsey e soprattutto Zizic, fanno la differenza e sono i protagonisti indiscussi del break israeliano. Il Valencia è con le spalle al muro, in estrema difficoltà. Il finale di gara non vede cambiare le cose, con gli ospiti alle prese con un caotico tentativo di recupero e il Maccabi che riesce a gestire la doppia cifra di vantaggio senza grossi problemi.

MACCABI TEL AVIV – VALENCIA BASKET 84-72 (14-18, 19-17, 29-21, 22-16).

MVP BasketInside: Tyler Dorsey.

MACCABI TEL AVIV: Bryant 6, Wilbekin, Jones 14, Caloiaro 6, Hunter 2, Cohen, Casspi 14, Dorsey 17, DiBartolomeo 4, Blayzer, Bender 8, Ziziz 13. All: Sfairopoulos.

VALENCIA BASKET: Marinkovic, Prepelic 8, Pradilla, Puerto, Labeyrie 18, Van Rossom 14, Tobey 4, Kalinic 11, Dubljevic 9, Williams 2, Hermannsson 4, Sastre 2. All: Ponsarnau.