EuroLega 28ª giornata: Fenerbahce soffre ma sbanca l’Astroballe. ASVEL al tappeto

Vittoria sofferta per il Fenerbahce, corsaro in Francia contro l’ASVEL al termine di una gara equilibrata, decisa da dettagli ed episodi. Decisivo De Colo (24 punti) a rispondere ai 5 giocatori in doppia cifra dei padroni di casa, che sono solidi ma non sbbastanza. E’ il secondo successo in fila per i turchi, che piazzano un colpo playoff importante per continuare a inseguire la post season. Per i francesi esaurite le residue speranze di giocarsi le partite che contano.

Quintetto ASVEL: Cole, Kahudi, Lighty, Yabusele, Fall

Quintetto Fenerbahce: De Colo, Guduric, Duverioglu, Ulanovas, Vesely

Parte forte il Fenerbahce, che si porta sul 9-18 a metà primo quarto, con la tripla di O’Quinn. Reazione veemente dei padroni di casa, che di squadra calano un 9-0 di parziale a pareggiare il punteggi poco prima del 10′, che giunge sul punteggio di 18-20

Secondo quarto di grande equilibrio, con le squadre che sono ancora pari al 15′ (29-29). Prova a scappare via la squadra ospite anche grazie all’ex Sassari Pierre, che piazza due bombe in fila per il +3 turco (31-34). E’ l’inizio di un bel break 7-2 che porta i gialloneri a chiudere in vantaggio il primo tempo, sul 38-40, dopo la reazione dei locali affidata a Cole e Yabusele.

Fenerbahce inizia meglio con De Colo e si porta sul +8 con un break 6-0 (38-46). Risposta ASVEL: 9-1 e squadre nuovamente impattano quota 47 e con Cole passa in vantaggio (49-47). Equilibrio e gara vera ora, De Colo sgancia la bomba del nuovo vantaggio Fener, ma l’equlibrio è totale sul campo, e alla penultima sirena il parziale è 60-59.

Ora i francesi guidano la gara nel punteggio e nel ritmo, provando a imprimere una accelerata alla gara ma il Fener resta in gara trascinato dal duo De Colo-Pierre. A metà ultimo periodo le compagini sono ancora pari a quota 74. Lighty porta avanti i suoi ma il Fenerbahce r-isponde con De Colo e Brown per tornare a +4 (76-80). Tripla Lighty ad accorciare le distanze ma il palymaker ex CSKA si prende sulle spalle i suoi, riportandoli a +3 in due occasioni (81-84 al 39′). Yabusele dai liberi accorcia a -1, i turchi sbagliano il possesso e la scelta è quella di mandare in lunetta Fall. Il centro francese fa 1/2 e aggancia i rivali (84-84). Fallo (discutibile) su Vesely che fa 1/2: ASVEL ha la palla del sorpasso che non frutta punti, mentre dall’altra parte è ottima la circolazione per costruire il tiro di De Colo, che non sbaglia. Bomba pesantissima, che fa calare il sipario sul match. Risultato finale: 86-90.

LDLC ASVEL Villeurbanne vs Fenerbahce BEKO Istanbul 86-90 (18-20; 38-40; 60-59)

ASVEL: Kahudi 7, Fall 9, Noua 5, Bako 14, Lighty 15, Howard 12, Yabusele 10, Cole 14, Strazel 0, Ndjock n.e., Hayes n.e. Lacombe n.e. All: Parker

Fenerbahce: Brown 9, Guduric 13, O’Quinn 11, De Colo 24, Pierre 13, Barthel 6, Vesely 9, Eddie 0, Duverioglu 5, Ulanovas 0, Muhammed n.e., Sipahi n.e. All: Kokoshov

MVP Basketinside: Nando De Colo