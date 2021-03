EuroLega, 28ª giornata: il Baskonia ci prova, ma ha poche armi contro il Barça

Dopo il successo in terra greca sul campo del Pana vince ancora il Barcellona, sempre più capolista di questa Eurolega così equilibrata. I ragazzi di Jasikevicius si impongono per 71-57 su un coriaceo Baskonia che paga un pessimo avvio (-21 a fine primo quarto) e arriva completamente scarico nel finale, complici anche le ventiquattr’ore in meno di recupero dal precedente impegno di questa settimana. Per i blaugrana doppia cifra (e doppia doppia) del solito Mirotic (18 punti e 10 rimbalzi) e di Higgins (13 e 5 falli subiti). I baschi pagano le basse percentuali al tiro e la brutta serata di Vildoza. Solo 6 punti per Polonara il quale, però, con 14 di valutazione è il migliore dei suoi in questa voce specifica.

QUINTETTO BARCELLONA: Calathes, Higgins, Abrines, Mirotic, Pustovyi

QUINTETTO BASKONIA: Vildoza, Giedraitis, Peters, Sedekerskis, Fall

Avvio shock del Baskonia che sbagliava tutto ciò che poteva sbagliare, realizzando solo una delle prime quattordici conclusioni. Il Barça carburava pian piano e con una fiammata che aveva come protagonisti Higgins e Mirotic a due minuti dalla prima sirena prendeva un margine già molto importante che costringeva un preoccupatissimo coach Ivanovic a fermare la partita (18-8 al 8′). Le cose, però, non cambiavano affatto “grazie” anche ad un Henry disastroso che perdeva due palle in successione concedendo facili contropiedi ai blaugrana (25-4 al 10′).

Il Baskonia iniziava meglio il secondo quarto, tanto da spingere Jasikevicius a chiamare subito un timeout che, a parte l’immediata bomba di Kuric, non forniva gli effetti sperati. Gli ospiti sfruttavano alla grande il gioco interno, leggevano e concretizzavano i vantaggi con Fall e un ispirato Polonara, confezionavano un break di 0-8 e riaprivano quasi del tutto i giochi (30-18 al 16′ e ancora sospensione Barça). Il Baskonia continuava a giocare con un’intensità impressionante in difesa, con presenza e letture di tutte le linee di passaggio, tanto da costringere il Barcellona a non segnare un punto in quasi sette minuti. In attacco Henry era finalmente decisivo dettando i ritmi, fornendo assist e mettendosi anche in proprio tagliando come burro la difesa blaugrana. Dopo il -4 firmato Jekiri era Mirotic a sbloccare i padroni di casa, chiudere il parziale di 0-16 e a mandare un match dai due volti all’intervallo sul 33-26.

Il Barcellona sembrava poter controllare e gestire il margine al rientro in campo guidata da un ispirato Abrines, ma i blaugrana esaurivano presto il bonus con il Baskonia che attaccava intelligentemente sapendo sempre dove far male agli uomini di Jasikevicius. Gli ospiti continuavano a ricucire il distacco e addirittura pareggiavano con la tripla di Giedraitis (40-40 al 25′). Il Barça passava a zona e questo portava dividendi dato che il Baskonia non riusciva a trovare le giuste contromisure, mentre nella metà campo offensiva ci pensava Mirotic che faceva sfoggio di tutto il suo talento permettendo ai padroni di casa di riaprire il gas (47-40 al 27′). Il timeout chiesto da Ivanovic fermava l’emorragia ed i baschi tiravano nuovamente per il pareggio, prima di venire bruciati dalla bomba di Calathes a fil di sirena (50-45 al 30′).

Nei dieci minuti decisivi il Barça alzava l’intensità difensiva, con il Baskonia costretto a segnare solo due punti nei primi quattro minuti. Hanga faceva valere la legge dell’ex con una schiacciata mostruosa e la tripla pesantissima che valeva il +8 (57-49 al 35′). Peters era l’ultimo a mollare, ma gli uomini simbolo del Barcellona la pensavano diversamente: Higgins e Mirotic trovavano le triple che portavano il margine dopo tanto tempo oltre la doppia cifra, Davies con la ciliegina chiudeva definitivamente i conti.

FC BARCELONA – TD SYSTEMS BASKONIA 71-57 (25-4; 33-26; 50-45; 71-57)

BARCELLONA: Davies 9, Westermann n.e., Hanga 9, Bolmaro 3, Smits, Pustovyi 2, Abrines 5, Higgins 13, Kuric 5, Claver, Mirotic 18, Calathes 7. Coach: Jasikevicius.

BASKONIA: Raieste n.e., Vildoza, Jekiri 6, Henry 9, Sedekerskis, Diop n.e., Fall 12, Peters 8, Dragic 5, Giedraitis 11, Polonara 6, Kurucs n.e.. Coach: Ivanovic.