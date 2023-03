EuroLega, 28a giornata: il Maccabi domina in casa dell’Efes. Monaco vincente contro il Baskonia, Pana ok sulla Stella Rossa

Si chiude la 28a giornata di EuroLega con le ultime gare del doppio turno settimanale. Oltre al successo del Fenerbahce sul Barcellona il venerdi europeo racconta di una grande vittoria del Maccabi Tel Aviv in casa dell’Efes. Un successo che consolida la posizione degli uomini di coach Katash all’interno della zona playoff mentre i campioni in carica ne rimangono momentaneamente ai margini dopo la seconda pesante sconfitta dopo il -19 di Belgrado. Vittoria esterna importante anche per il Monaco che espugna la Buesa Arena di Vitoria mandando al tappeto il Baskonia dopo una sfida molto equilibrata. Fuori ormai da ogni gioco per i playoff, il Panathinaikos vince contro la Stella Rossa complicando la corsa verso la post season per la squadra di Ivanovic.

Efes Andalolu Istanbul-Maccabi Tel Aviv 64-86 (20-33, 33-54, 64-56)

Dominio israeliano alla Sinan Erdem Sports Hall. Quarta vittoria nelle ultime sei uscite continentali per il Maccabi che fa il pieno con le turche nel giro di tre giorni. Secondo k.o di fila per l’Efes che riparte proprio dall’orrido ultimo quarto contro la Stella Rossa e subisce una lezione dall’ordinata squadra di Katash. Il Maccabi sfrutta la superiorità nelle percentuali nel tiro da tre (15/35) contro un Efes che tira malissimo da oltre l’arco (solo 4/28). Ospiti sempre avanti sin dal primo quarto con il 20-33 del 10′. In apertura di secondo periodo i gialli volano sul 20-45 rendendo tutto terribilmente complicato per i locali di Ataman. All’intervallo il divario è di 21 punti (33-54) e resta sostanzialmente inalterato per tutto il secondo tempo con i tentativi di rimonta dei turchi che rimangono solo nei pensieri di Larkin e soci. Al 30′ il Maccabi è sempre sul +20 (48-68) e può gestire il divario negli ultimi 10′. L’Efes ci prova, a -5′ dalla fine rientra fino al -12 (60-72) ma Baldwin e soci riprendono subito a colpire e con un parziale di 0-9 respingono le velleità turche tornando sul margine medio di 20 punti che rimarrà fino alla fine. Baldwin è il migliore del Maccabi con 23 punti e 4 assist, 13 di Martin, 11 e 8 assist per Brown. Nell’Efes miglior realizzatore Clyburn con 12 punti (ma 0/6 da tre).

Panathinaikos-Stella Rossa 75-66 (9-17, 29-42, 52-55)

Impennata d’orgoglio del Panathinaikos che a Oaka ferma la sua striscia negativa in EuroLega che durava da 6 giornate. In Grecia cade la Stella Rossa che non riesce a dare continuità al bel successo interno di mercoledi contro l’Efes e vede così calare le quotazioni di possibilità di playoff. Serbi con l’inerzia in mano nei primi 20′ e i locali capaci di ribaltare la partita nella ripresa. La Stella Rossa tocca anche il +16 e da la sensazione di avere la partita in mano ma nella ripresa gli ateniesi riescono a trovare il giusto atteggiamento difensivo subendo soltanto 24 punti. Il parziale di 23-13 del terzo quarto rimette a contatto le due squadre con il Panathinaikos che assesta il colpo del sorpasso nell’ultimo periodo che porta alla meritata vittoria. Per i verdi di coach Serelis 17 punti e 7 rimbalzi di Papagiannis, 13 per Derrick Williams, 11 di Matt Thomas. Nella Stella Rossa 12 punti a testa di Nedovic e Petrusev. Campazo zero punti in 15′.

Baskonia-AS Monaco 93-102 (28-23, 47-52, 73-74)

Sfida incerta fino alla fine alla Buesa Arena con il Baskonia che si blocca negli ultimi 2′ e mezzo e lascia che il Monaco prenda la sua terza vittoria consecutiva, la 6a nelle ultime 8 uscite che confermai francesi nella TOP FOUR dell’EuroLega. Squadre sempre a contatto con i baschi avanti 28-23 al’ 10′ mentre i monegaschi orivi di James reagiscono prima dell’intervallo arrivando a metà partita avanti 47-52. Nella ripresa si vive gomito a gomito con la logica conseguenza di un finale tirato. A -2’31 il Baskonia conduce 91-87. Il Monaco impatta con i liberi di Loyd (a- 2’06”) c’è l’errore di Howard e il successivo gioco da tre punti di Okobo per il 91-94 a -1’38”. L’attacco spagnolo viene vanificato da una palla persa di Howard con l’official rewiew che assegna il possesso agli ospiti a -1’25”. Okobo segna il +6, il Baskonia risponde con Thompson che da sotto segna e subisce fallo ma sbaglia il libero supplementare (93-96). Loyd sigla il +5 (93-98) e dall’altra parte c’è ancora un errore di Howard che stavolta è una sentenza. Okobo fa toccare quota 100 ai francesi e tutto termina sul 93-102 per il Monaco che vola mentre il Baskonia rimane a terra seppur ancora dentro la zona playoff. Nel Baskonia 20 punti per Thompson e Howard. Nei transalpini prova da doppia doppia per Moneke che chiude con 14 punti e 13 rimbalzi. Alla fine anche 19 punti di Loyd e 17 di Diallo.