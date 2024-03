Eurolega 28a giornata. Il Panathinaikos piega l’Asvel allungando nell’ultimo quarto

Pronostico rispettato a Oaka dove il Panathinaikos colleziona la sua 6a vittoria casalinga consecutiva superando l’Asvel Villeurbanne ottenendo così i due punti che gli permettono di tenere il passo del Monaco al 3°posto in classifica. Il +18 finale è però frutto di un decisivo strappo degli ateniesi arrivato nell’ultimo quarto. L’Asvel ha tenuto bene il campo ed ha chinato il capo soltanto nel finale quando la squadra di Ataman ha trovato i canestri decisivi di Sloukas e di un Jerian Grant miglior realizzatore della serata con 21 punti. Doppia cifra per il Pana anche per Lessort, Grigonis e Nunn. Nell’Asvel incide De Colo (15), Lauvergne chiude a 11 con un ottimo primo tempo. 10 punti anche per il 2004 israelina Yaacov.

Panathinaikos Athens-Asvel Villeurbanne 85-67 (20-17, 18-19, 21-14, 26-17)

Panathinaikos Athens: Kalaitzakis 2, Moraitis, Balcerowski 1, Sloukas 14, Papapetrou, Grant 21, Nunn 10, Lessort 17, Grigonis 14, Hernangomez 3, Mitoglou 2, Mantzoukas. Coach: Ataman

Asvel Villeurbanne: Thomas 7, Kahudi ,Lauvergne 11, Luwawu-Cabarrot 3, Jackson 4, De Colo 15, Fall 8, Lighty 3, Ndiaye 6, Yaccov 10. Coach Poupet