EuroLega, 28ª giornata: Polonara ancora MVP per lo Zalgiris, Olympiacos a valanga. Real Madrid al fotofinish su Valencia

Nel resto delle partite di questo giovedì di EuroLega, vittorie per Zalgiris Kaunas, Olympiacos e Real Madrid.

ZALGIRIS KAUNAS – ASVEL VILLEURBANNE 85-67 (16-22, 31-15, 18-13, 20-17)

Grande prestazione dei lituani che con un mostruoso secondo quarto archiviano la pratica Asvel. MVP Achille Polonara, molto positivo in questa giornata che conferma la grande partita di 48h fa. Difficile trovare un giocatore negativo per lo Zalgiris, con Brazdeikis top scorer a quota 19 e Taylor che ne segna 15 tutti nella prima parte di gara. Non bastano i 18 di Mathews e i 9 di De Colo, il quale raggiunge lo storico record di secondo miglior marcatore di sempre in EuroLega superando Juan Carlos Navarro.

ZALGIRIS KAUNAS: Brazdeikis 19, Taylor 15, Polonara 11, Lekavicius 8, Smits 8, Ulanovas 8, Birutis 6, Dimsa 5, Butkevicius 3, Hayes 2, Giedraitis, Lukosiunas.

ASVEL VILLEURBANNE: Mathews 18, Bost 10, Fall 10, De Colo 9, Diot 5, Kahudi 5, Noua 4, Obasohan 4, Tyus 2, Pons.

This 3⃣ was on fire tonight! 🚒 pic.twitter.com/XIdllX0xq0 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) March 9, 2023

OLYMPIACOS PIRAEUS – FC BAYERN MUNICH 102-74 (26-12, 29-23, 26-30, 21-9)

Bombardamento al Pireo dove l’Olympiacos segna 19 triple e asfalta un Bayern Monaco che non può fare altro che crollare sotto i colpi dei campioni di Grecia. Partita da MVP, l’ennesima, per Sasha Vezenkov con 18 punti. Super prestazioni anche per McKissic, Larentzakis e Walkup, il tutto sotto la grande regia di un Kostas Sloukas leader di questa squadra. Il Bayern subisce 102 punti e non è praticamente mai in partita in una sfida proibitiva per le ambizioni dei tedeschi.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Vezenkov 18, McKissic 15, Larentzakis 14, Walkup 13, Sloukas 10, Canaan 9, Fall 6, Peters 6, Black 5, Papanikolaou 4, Bolomboy 2, Lountzis.

FC BAYERN MUNICH: Bonga 16, Giffey 11, Jaramaz 11, Winston 7, Gillespie 6, Hunter 5, Obst 5, Wimberg 5, Zipser 5, Seeley 3.

REAL MADRID – VALENCIA 95-91 (24-20, 25-20, 22-25, 24-26)

Grande equilibrio e battaglia vera tra due squadre che si conoscono benissimo dopo grande battaglie anche in ACB. Prevale il Real Madrid con un immenso Gabriel Deck, MVP di serata con 18 punti e 7 rimbalzi. Il Valencia lotta sino alla fine e nonostante i 19 punti di Jones è costretto ad alzare bandiera bianca solo nel finale. Ottimo anche Rivero per gli ospiti, mentre in doppia cifra per il Real Madrid i due lunghi, Walter Tavares e Vincent Poirer (14+11) e Petr Cornelie con 11 punti e 7 rimbalzi.

REAL MADRID: Deck 18, Tavares 14, Cornelie 11, Poirier 11, Hezonja 9, Fernandez 8, Musa 8, Williams-Goss 8, Rodriguez 5, Hanga 3.

VALENCIA: Jones 19, Riviero 17, Dubljevic 10, Harper 9, Evans 8, Radebaugh 7, Lopez-Arostegui 6, Webb 6, Prepelic 4, Puerto 3, Claver 2.