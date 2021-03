EuroLega, 28ª giornata: Rimonta Alba Berlino, il Khimki torna alla sconfitta

Gara tra le ultime della classe a Mosca, dove il Khimki ospita l’Alba Berlino. La squadra russa, che ha conquistato appena tre vittorie in ventisei gare, arriva a questa sfida dopo la clamorosa vittoria sul Real Madrid ma con enormi problemi societari. I tedeschi proseguono una stagione europea anonima che, sicuramente, si chiuderà con la Regular Season ma che potrebbe riservare piacevoli sorprese in BBL.

Quintetto Khimki: Shved, Zaytsev, Monia, Karasev, Mickey

Quintetto Alba: Lo, Eriksson, Sikma, Fontecchio, Lammers

KHIMKI MOSCA 81 – 100 ALBA BERLINO (25-20;47-41; 67-68)

Inizio devastante dell’Alba che parte 0-8 con cinque punti di Fontecchio e una tripla di Sikma. Il Khimki apre il suo score con Zaytsev ma nei primi quattro minuti e contratto e rimane sempre lontano dai tedeschi. Ma la prima svolta dei padroni di casa arriva con la coppia Shved-Mickey, break da 9-0 e primo sorpasso per i russi. Al 7′ ancora il lungo cresciuto a LSU allunga lo score per i suoi, poi nel finale arriva il botta e risposta Sikma-Shved che chiude il primo parziale 25-20 in favore del Khimki.

Il match è equilibrato, le due squadre giocano senza il peso della classifica ma i canestri arrivano da una parte e dall’altra con poco ritmo, con l’Alba che riesce a rientrare fino al -1 con Thiemann al 15′. Maltsev chiama time-out e la pausa serve ai russi che tornano a segnare grazie al solito Mickey e mantiene un paio di possessi di vantaggio fino alla fine del primo tempo, quando il canestro allo scadere di McCollum porta i padroni di casa all’intervallo avanti 47-41.

Al rientro dalla pausa lunga il Khimki Mosca nei primi minuti riesce a controllare bene il match, rispondendo colpo su colpo ai tentativi di rimonta dell’Alba. Nella parte centrale del parziale Shved e McCollum sembrano dare ai padroni di casa uno slancio quasi decisivo, con il +9 sul 61-52, ma la reazione dei tedeschi è rabbiosa e quasi inaspettata. Break da 11-2 per gli ospiti, chiuso da Eriksson con un grande contributo di Fontecchio, e sorpasso 67-68 a dieci minuti dalla fine.

Il crollo degli ultimi possessi del terzo quarto si riflette perfettamente nell’ultimo periodo giocato dal Khimki. I padroni di casa realizzano un solo canestro nei primi tre minuti con Karasev, ma è troppo poco per provare a rimanere in partita, con i tedeschi che volano sul +6 grazie a Fontecchio. Un altro break dell’Alba con nove punti lancia definitivamente la squadra Garcia Reneses che nel finale mette il pilota automatico e controlla il match, chiudendo sul 81-100 con 36 punti per Eriksson.

Tabellino

Khimki: Shved 15, McCollum 12, Karasev 7, Zaytsev 2, Vialtsev 3, Monia 6, Sharapov, Ponkrashov 3, Valiev 4, Mickey 29. Coach: Andrei Maltsev

Alba: Lo, Siva 11, Giffey, Delow, Eriksson 36, Mattisseck, Schneider 2, Nikic, Fontecchio 18, Thiemann 4, Sikma 18, Lammers 11. Coach: Aito Garcia Reneses