EuroLega, 28ª giornata: riscatto Real! Si fa rimontare dallo Zenit, ma lo infilza nel finale

Un Real Madrid capace di far valere la propria maggior esperienza è riuscito a riscattare l’inopinata sconfitta contro il fanalino di coda Khimki con una vittoria importante per morale e classifica sul campo dello Zenit. La squadra di Laso ha dominato nel primo tempo, poi si è fatta rimontare ed è finita sotto di 6 punti, ma non ha mollato, ha ricucito lo svantaggio e negli ultimi 100 secondi ha prevalso, grazie soprattutto alle ottime giocate di Tavares.

Il centro di Capo Verde, dopo un primo tempo fantastico, è calato come un po’ tutta la squadra, ma nel momento clou è stato in grado di tenere brillantemente il campo con 4 falli a carico, mettendo un ombrello sotto al proprio canestro e realizzando una schiacciata imperiosa e fondamentale per il +3, un vantaggio che il Real non ha più perso. Accanto a lui, si è distinto soprattutto Deck, mentre lo Zenit è stato trascinato come sempre da Pangos, con giocate importanti anche da parte di Baron, Ponitka e Hollins. Ma alla fine, la maggior esperienza dei blancos è stata decisiva e probabilmente l’assenza forzata di Gudaitis ha reso la vita troppo facile a Tavares.

Quintetto Zenit: Pangos, Hollins, Thomas, Poythress, Ponitka

Quintetto Real Madrid: Alocen, Deck, Garuba, Tavares, Taylor

Si capisce subito che questa è una gara di alta classifica perché, nei primi possessi, gli attacchi fanno girare palla a gran velocità e trovando sempre spazi per tirare o buoni mismatch per gli 1 vs 1. Deck, in particolare, è un rebus irrisolvibile per la difesa di casa, e grazie alle sue iniziative gli ospiti arrivano sul 6-12. Dall’altra parte non c’è un protagonista principale, ma in molti riescono a tirare o, più spesso, a penetrare con discreta efficacia. Quando, però, sale in cattedra Alocen, è evidente che il Real, almeno in questo inizio, ha una marcia in più, e se lo Zenit non dovesse trovare le contromisure in difesa, non può pensare di giocare a chi segna di più. Invece, i blancos segnano 16 punti in 5’, con gli esterni che ci prendono sempre più gusto a battere sul primo passo i diretti marcatori e a concludere, oppure a trovare Tavares con gli scarichi. I padroni di casa cercano di mettere pressione sul perimetro in modo da non permettere agli esterni avversari di poter palleggiare fonte a canestro per attaccare in penetrazione, ma non c’è niente da fare, il Real sa come mettere i propri giocatori in quella posizione e non c’è proprio verso per chi li marca di fermarli quando puntano al ferro. Il parziale si dilata fino all’11-22, e anche se i lunghi di casa tentano degli show sempre con lo scopo di ostacolare la costruzione del gioco avversario, devono subire sempre e comunque le iniziative avversarie. Sono solo le rotazioni a fermare l’attacco ospite, visto che chi entra dalla panchina è meno adatto a fare quel tipo di gioco. Il quarto si chiude sul 13-24.

Il tema tattico rimane uguale anche all’inizio del secondo quarto: il Real colpisce in penetrazione, usando anche Tavares come riferimento per far girare il pallone e anche per il pick n roll, mentre lo Zenit qualcosa combina ma dopo i primi possessi la difesa ospite legge l’attacco avversario in modo da non dare molta continuità ad esso. Il talento individuale di Pangos e Ponitka permette una momentanea riduzione dello svantaggio, e soprattutto diversi errori al tiro del Real su attacchi comunque ben costruiti danno speranze ai padroni di casa, ma poi tornano in campo i principali protagonisti del primo quarto, ovvero Deck e Tavares, e i Real può tornare in doppia cifra di vantaggio sul 24-35 a metà quarto. Gli ospiti non sono più micidiali come nella prima frazione, ma in difesa continuano a tenere bene, e il parziale della seconda metà del quarto è addirittura di 5-2 per il 29-38 con cui si va all’intervallo lungo.

L’inizio della ripresa vede una gara completamente diversa: lo Zenit tiene bene le posizioni in difesa e rende le cose finalmente difficili al Real, e dall’altra parte attacca con una serie di iniziative che mettono insieme tecnica e fisico per un clamoroso pareggio a quota 38 e il Real già in bonus con oltre 8’ da giocare. Laso deve cambiare qualcosa e prova con un quintetto pesante, con Thompkins e Taylor accanto a Tavares. Ovviamente, così lo Zenit può sfrtutare la rapidità di Pangos e trovare più spazio per tirare da 3, ma paga nella propria metà campo l’urto atletico del Real. Il risultato è una gara sempre in equilibrio (41-41 dopo 4’) e molto combattuta. Laso ha bisogno di più pericolosità dal perimetro, e mette in campo Carroll, se non altro per obbligare i difensori avversari a lasciare più spazio in area. L’equilibrio, in ogni caso, non si spezza, e si continua a segnare poco. Lo Zenit si avvantaggia leggermente grazie a un paio di errori del Real ai liberi e al quarto fallo di Tavares inventato dagli arbitri, e quando Abalde ricuce con una tripla, Baron risponde con gli interessi visto che lo stesso Abalde gli fa fallo mentre segna da dietro l’arco. Un’altra tripla di Baron fissa il punteggio sul 58-52 al termine del terzo quarto ed è incredibile pensare che poco prima dell’intervallo lungo le squadre erano sul 26-39.

Il Real prova a imporre una difesa fisica e un attacco sempre basato sulle penetrazioni all’inizio dell’ultimo quarto, ma lo Zenit è in fiducia e risponde colpo su colpo. Tavares deve rientrare a 6’ dalla fine con 4 falli e il punteggio sul 64-60, la sua presenza aiuta a rendere più difficili i tiri dello Zenit da dentro l’area ma l’attacco ospite fallisce due buone opportunità per pareggiare. A 4’ dalla fine, lo Zenit ha ancora due possessi di vantaggio sul 66-62, ma al terzo tentativo, Deck torna a farsi sentire e pareggia a quota 66 con una magia dalla linea di fondo. Baron, però, mette la terza tripla pesante della sua serata, e poi Ponitka trova il giusto mismatch contro Carroll in post. Il Real non molla, è ancora sotto di 1 a 2’ dal termine e passa in vantaggio con Laprovittola, poi Tavares, come i veri campioni, non ha paura di andare per la stoppata contro Poythress con 4 falli e cancella l’avversario. Giustamente, essendo ancora in campo, il centro di Capo Verde ribadisce il proprio dominio con una schiacciata imperiosa, e lo Zenit ha 3 punti da recuperare nell’ultimo minuto. Baron stavolta la tripla la sbaglia, Causeur, ancora sfruttando il blocco di Tavares, guadagna due liberi a 27” dal termine e li segna. Il Real è troppo smaliziato ed esperto per perderla a questo punto, e infatti vince 71-75.

ZENIT S. PIETROBURGO – REAL MADRID 71-75

TABELLINO ZENIT: Zakharov, Pangos 14, Fridzon, Hollins 9, Thomas 9, Baron 12, Khvostov, Trushkin, Zubkov 2, Poythress 11, Ponitka 10, Black 4

TABELLINO REAL MADRID: Causeur 6, Abalde 3, Tyus 2, Laprovittola 7, Reyes ne, Alocen 8, Deck 15, Garuba 2, Carroll 6, Tavares 16, Thompkins 4, Taylor 6

PARZIALI: 13-24, 16-14, 29-14, 13-23

PROGRESSIVI: 13-24, 29-38, 58-52, 71-75

BASKETINSIDE MVP: Walter Tavares