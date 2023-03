EuroLega, 29ª giornata: Il derby tedesco va all’Alba Berlino, sulla sirena cade il Bayern

BAYERN MONACO 75 – 76 ALBA BERLINO (14-20; 37-38; 58-56)

Derby tedesco nella ventinovesima giornata di EuroLega. Una sfida che vale più per la gloria nazionale che per la classifica, visto che entrambe le squadre sono lontane dalla zona playoff. All’andata il Bayern ha conquistato la vittoria a Berlino di misura e come la sfida di metà novembre anche in Baviera c’è grande equilibrio. Ad inizio gara le squadre si alternano a canestro, con basso punteggio e sette minuti in cui, Wimberg a parte, si è visto poco sul parquet. Lo e Wetzell all’8′ provano a spingere l’Alba in vantaggio, 8-14, i padroni di casa rispondo con Walden ma è ancora la squadra di Gonzalez a trovare i canestri di Delow e ancora di Wetzell per il 14-20 con cui si chiudono i primi dieci minuti di gioco. Cresce l’intensità nel secondo periodo e il Bayern riesce subito ad accorciare con Winston e Giffey, anche se i liberi di Sikma sembrano ritardare la rimonta dei ragazzi di Trinchieri. Gli ospiti si inchiodano, però, sulla tripla del +9 di Smith subendo un parziale da 8-0 chiuso da Lucic per il 37-38 con cui si torna negli spogliatoi.

Al rientro dalla pausa lunga è Koumadje a dominare in attacco, con tre canestri che servono all’Alba per tenere due possessi di vantaggio, ma Giffey non ci sta e realizza cinque punti per il sorpasso dei padroni di casa, 47-46. Il match è molto equilibrato, Lucic spara dall’arco, Blatt risponde e nel finale di periodo si iscrive al match anche Gabriele Procida che trova i primi due punti della sua partita con il canestro del -2. A dieci minuti dalla fine Bayern avanti 58-56. Ad inizio quarto quarto Wetzell torna a segnare e anche grazie alla tripla di Blatt riesce a tenere i suoi a contatto, con un nuovo sorpasso firmato Delow al 33′. Si gioca punto a punto, Procida mette il libero del pari a quota 69, Smith spara il +3 dall’arco e l’Alba pensa di poterla portare a casa. Negli ultimi due minuti, però, si accende Winston che mette a segno due canestri in poco meno di trenta secondi e permette ai suoi di trovarsi avanti di 1, 75-74 quando manca un solo giro d’orologio. Le speranze dell’Alba sembrano spegnersi sul ferro nel tiro di Jaleen Smith a cinque secondi dalla fine. Ma l’Alba raccoglie il rimbalzo, chiama time-out e nella giocata successiva trova il canestro della vittoria, 75-76, con Yanni Wetzell.

Tabellino

Bayern: Weiler-Babb 3, Walden 9, Seeley 2, Winston 14, Giffey 11, Bonga 12, Lucic 7, Obst 2, Zipser, Wimberg 6, Gillespie 5, Cheatham 4. Coach: A. Trinchieri

Alba: Lo 16, Procida 5, Smith 6, Delow 4, Wetzell 11, Mattisseck, Schneider 4, Olinde 4, Koumadje 8, Sikma 6, Lammers 2, Blatt 10. Coach: I. Gonzalez