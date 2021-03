EuroLega, 29ª giornata: Il Pana supera il Maccabi, bene anche la Stella Rossa

Due sfide che non hanno un gran valore di classifica quelle che offre il ventinovesimo turno di EuroLega. Prima il Panathinaikos che ospita il Maccabi Tel Aviv, in una sfida tra due grandi del basket europeo che in questa stagione navigano nei bassifondi della Regular Season, con nessuna speranza di qualificazione. Poi la Stella Rossa che ospita il Khimki, le ultime due della classe che, sommate, collezionano dieci vittorie stagionali.

PANATHINAIKOS 81 – 63 MACCABI TEL AVIV (25-9; 43-30; 58-55)

Inizia bene la gara del Panathinaikos che nei primi quattro minuti concede appena tre punti agli avversari e va avanti di otto, 11-3. Chris Jones mette due canestri e gli israeliani sembrano poter rialzare la testa, ma un break da 12-0 crea una voragine tra le due squadre, con Hezonja grande protagonista del primo quarto. Dopo 10 minuti i padroni di casa guidano 25-9. La reazione ospite è firmata DiBartolomeo-Caloiaro, con il canestro di Wilbekin al 14′ che vale il -13. Il Maccabi è in fiducia ma sono i padroni di casa a riuscire a tenere un buon distacco, con Aaron White punto nevralgico del gioco offensivo nella seconda parte del quarto. La distanza tra le squadre rimane praticamente invariato e il Panathinaikos chiude 43-30 il primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi i greci sembrano poter controllare il match e nei primi cinque minuti di gioco Papapetrou ed Hezonja garantiscono un ritmo in attacco che tiene invariato il vantaggio, con il 54-40 al minuto 25. Nella seconda parte, però, il Pana si disunisce e non trova praticamente mai il canestro, subendo le triple di un indemoniato Maccabi, con Dorsey, Wilbekin e DiBartolomeo. La gara è riaperta, a dieci minuti dalla fine i punti di distacco sono solo tre, 58-55 in favore della squadra di Kattash.

Lo sforzo profuso dal Maccabi per rimontare dal -14, però, viene pagato dagli israeliani nell’ultimo periodo. I ragazzi di Sfairopoulos sono praticamente sulle gambe e fino al 35′ l’attacco ospite è rappresentato dal canestro di Wilbekin. Dall’altra parte il Pana sente l’odore del sangue e azzanna gli avversari, volando sul +10. Il Maccabi non c’è più, segna con Dorsey ma subisce un altro break pesante e alla fine chiude sotto di 22. I greci conquistano il successo, 81-63 con 20 punti per Papapetrou e 15 per White, agli ospiti non bastano i 14 di Scottie Wilbekin.

Tabellino

Panathinaikos: Mack, Papagiannis 8, Bochoridis 5, Auguste, Papapetrou 20, Hezonja 12, Diplaros, Kaselakis, White 15, Mitoglou 12, Bentil 4, Sant-Roos 5. Coach: Oded Kattash

Maccabi: Bryant 5, Wilbekin 14, Jones 6, Caloiaro 4, Hunter 1, Cohen 4, Casspi 2, Dorsey 9, DiBartolomeo 9, Blayzer, Bender, Zizic 9. Coach: Ioannis Sfairopoulos

STELLA ROSSA 92 – 81 KHIMKI MOSCA (8-15; 34-38; 62-60)

Brutta partenza per la Stella Rossa che nei primi quattro minuti va sempre a vuoto in attacco, il Khimki ne approfitta ma non troppo e si porta sul 6-0. Loyd sblocca lo score per i padroni di casa ma il match va a bassissimo ritmo e sono praticamente solo gli ultimi due minuti a smuovere un po’ il tabellone. La tripla di Davidovac da una parte, Ponkrashov e Sharapov dall’altra e dopo dieci minuti il risultato è appena 8-15 in favore dei russi. Gli ospiti provano ad allungare e in un paio di circostanze allungano fino al +9, ma la reazione della Stella Rossa è firmata Walden, con sette punti consecutivi per il prodotto di Eastern Kentucky, e il match riaperto. Nel finale McCollum risponde a Lazic e le squadre chiudono il primo tempo sul 34-38 per i ragazzi di Maltsev.

Il terzo periodo si apre con un Khimki in controllo, grazie alla mano caldo di McCollum che spinge i suoi fino al +10, 41-51. La Stella Rossa non ci sta e riesce a rientrare nel match, con alcuni break che portano i padroni di casa prima sul -5 e poi sul -1 firmato Dobric, 57-58. Ma nell’ultimo minuto del quarto arriva addirittura il sorpasso dei ragazzi di Radonjic che si presentano agli ultimi dieci minuti di gioco avanti di 2, 62-60.

La gara è molto equilibrata, il Khimki vuole provarci e al 32′ riesce a tornare sul pari a quota 66, trovando addirittura il sorpasso sul 72-73 con Jordan Mickey. Ma i russi escono sorprendentemente dal match segnando appena due punti in quattro minuti e venendo travolta dall’attacco dei serbi. La coppia Lazic-Loyd sbaraglia la gara, chiudendo la pratica con il +15 al 38′. La gara si chiude sul 92-81, con 22 punti di Loyd. Nel Khimki prestazione importante di McCollum che chiude con 29 punti, 7 rimbalzi e 6 assist e di Jordan Mickey, autore di 27 punti e 7 rimbalzi.

Tabellino

Stella Rossa: Hall 2, Walden 15, Loyd 22, Uskokovic 4, Davidovac 16, Lazic 8, Reath 6, Dobric 12, Simonovic 1, Jagodic-Kuridza, Kuzmic, Nnoko 6. Coach: Dejan Radonjic

Khimki Mosca: McCollum 29, Karasev 8, Zaytsev 6, Vialtsev, Monia 2, Sharapov 2, Ponkrashov 3, Voronov, Valiev 4, Mickey 27. Coach: Andrei Maltsev