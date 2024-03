Eurolega 29ª giornata: Trinchieri non batte il suo passato. Efes, ko pesante contro l’ASVEL

Di seguito i risultati del benerdì della 29ma giornata in Eurolega.

Caduta rumorosa, fragorosa, quela dell’Efes sul campo dell’ASVEL. I francesi vincono con merito, anche se rischiano tantissimo nel finale, imponendo il loro gioco e ritmo alla gara fin dai primi minuti. Il primo tempo è essenzialmente in equilibrio e si chiude con i locali avanti di 7 lunghezze, dimostrando idee maggiormente chiare e unità difensiva. Poi l’allungo nella ripresa, con l’ASVEL che viene guidato dalla coppia Thomas-Cabarrot per prendersi quello che è uno scalpo importante. Per l’Efes un passo indietro determinante nella corsa alla post season, nonostante gli sforzi di Jones. L’ex Pesaro fa il suo ma i compagni non brillano, cedendo in un ultima frazione piuttosto opaca, nonostante il tentativo disperato di rimonta nel finale, non riuscito. Nel finale i turchi arrivano sul -1, ma una tripla di Lee spegne le speranze di realizzare il sorpasso. Per l’ASVEL una magra conslazione rispetto alla stagione attuale, tutt’altro che positiva, ma comunque una gioia per i tifosi, che si godono su tutti l’MVP Thomas autore di 20 punti e 27 di valutazione.

LDLC ASVEL Villeurbanne vs Anadolu Efes Istanbul 84-81 (19-16; 46-39; 65-52)

ASVEL: Thomas 20, Lee 6, Kahudi 0, Luwawu-Cabarrot 21, Jackson 5, De Colo 5, Fall 10, Lighty 5, Ndiaye 8, Yaacov 4, Lauvergne n.e. All: Poupet

Efes: Larkin 14, Beaubois 9, Bryant 0, Clyburn 16, Thompson 15, Pleiss 5, Hollatz 0, Osmani 2, Oturu 2, Willis 3, Jones 14, Daum n.e. All: Mijatovic

Era una sifda da dentro o fuori, quella tra Zalgiris e Bayern. Vincono questi ultimi, che restano attaccati al treno playoff, condannando i lituani a una sconfitta che significa addio alle speranze di post season. Miglior approccio della gara da parte dei tedeschi, che cercano subito la fuga nel primo periodo, chiuso avanti di 8 lunghezze. Reazione Zalgiris, che si avvicina ma viene respinta dalle iniziative di Ibaka e Lucic, che permettono ai bavaresi di toccare il massimo vantaggio a +15 poco prima dell’intervallo lungo. 33-21 alla pausa lunga, con le squadre che al rientro in campo non cambiano particolarmente lo spartito del match. Bayern in controllo anche nel terzo quarto, nel quale si segna poco e in cui i viaggianti non riescono a imporre un cambio di ritmo. I locali mantengono una gran fisicità, costringendo spesso a tiri forzati un attacco che gira male e conclude peggio, costringendo coach Trinchieri ad alzare bandiera bianca contro la squadra che lo ha visto per anni protagonista. Gran prova di Booker, migliore in campo con 20 punti e 6 rimbalzi.

FC Bayern Monaco vs Zalgiris Kaunas 64-58 (18-10; 33-21; 50-37)

Bayern: Weiler-Babb 10, Francisco 0, Edwards 10, Giffey 4, Bonga 0, Bolmaro 6, Lucic 4, Ibaka 4, Brankovic 6, Booker 20, Karchenkov n.e., Harris n.e.. All: Laso

Zalgiris: Evans 21, Lekavicius 9, Hayes 7, Giedraitis 0, Smits 0, Birutis 6, Sumner 0, Dimsa 0, Manek 11, Butkevicius 0, Ulanovas 4, Lavrinovicius n.e. All: Trinchieri