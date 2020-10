EuroLega, 2ª giornata: Milano è solida e continua e supera l’Asvel

Milano confeziona la seconda vittoria in altrettante partite in EuroLega, grazie a una solidità e una continuità che hanno stroncato l’Asvel. La squadra francese ha messo in mostra delle buone qualità, e in alcuni momenti ha messo in difficoltà l’olimpia, ma sono stati molti di più i minuti nei quali la gara è stata controllata con autorità dai padroni di casa.

Ottime prestazioni di Delaney e Rodriguez, importante la mentalità di Moraschini e un soddisfacente contributo corale da tutti i giocatori scesi in campo, tra l’eclettismo di Shields, la freddezza di Datome, l’energia di LeDay, la grinta di Hines e Tarczewski. L’Asvel si è appoggiato principalmente a Cole e Fall, ma Milano è stata semplicemente superiore.

Quintetto Milano: LeDay, Roll, Delaney, Shields, Hines

Quintetto Asvel: Kahudi, Lomasz, Fall, noua, Cole

Milano debutta in casa in questa EuroLega, sempre priva di Micov e Punter e con Biligha ancora escluso dal roster. Dopo l’ottima prova di domenica scorsa in campionato, LeDay conferma il proprio posto in quintetto, e la partita inizia con i due attacchi che sbagliano molto e che sembrano avere un piano partita molto simile, ovvero quello di spaziarsi molto per sfruttare le doti individuali dei giocatori. I tiri sono sempre ben presi da entrambe le squadre, ma gli ospiti sono più precisi per il 2-6 dopo 3’ di gioco, che si cristallizza per un po’ per via dell’ulteriore aumento degli errori. Il momento più rilevante di questo inizio è una rubata bellissima di Hines contro Fall che attacca dal post ed è oltre 20 cm più alto. A metà quarto il punteggio è di 6-11, e davvero a Milano non si può dire nulla per come gioca, ma gli errori al tiro continuano inesorabili e sono davvero troppi. Messina allora cambia quasi tutto il quintetto titolare e la scelta paga con la presenza sotto canestro di Tarczewski, l’intelligenza tattica di Datome e la mano educata di Rodriguez. I francesi riescono comunque a mantenere il vantaggio e la partita è combattuta e bella da vedere. Ci vuole una zingarata di Moraschini per dare il primo vantaggio ai padroni di casa, e a quel punto l’Asvel si scioglie grazie anche alla pressione difensiva costante dei milanesi, e il quarto si chiude sul 20-17. Milano ha un bruttissimo 5/18 dal campo, contro il 6/13 avversario, ed è importante il confronto delle palle perse (2 contro 6) che, appunto, ha consentito ai biancorossi di tirare quelle 5 volte in più.

Rodriguez appare ispirato stasera, sia in attacco che in difesa, e sono ancora lui e Moraschini a dare un bel 25-19 a Milano. L’Asvel ha le idee confuse, mentre l’olimpia continua a leggere al meglio ogni situazione, e Parker è costretto al time out sul 27-19. Il fatto che gli ospiti escano dal time out con un’infrazione di 24” la dice lunga, e infatti il parziale milanese si dilata ulteriormente fino alla prima doppia cifra di vantaggio sul 29-19. Con il ritorno in campo dei titolari, Milano appare un po’ meno brillante, come a inizio partita, ma l’Asvel continua a essere dominato dalla confusione mentale, così il vantaggio interno aumenta ancora fino al 36-22. Delaney be approfitta da vecchio volpone caricando gli avversari di falli, e l’Asvel inizia a capire che l’unico modo che ha per segnare è andare il più possibile sotto canestro, così quantomeno il divario rimane più o meno quello per qualche minuto. A furia di segnare, però, gli ospiti prendono sempre più fiducia, anche in difesa, così due triple di Diot e Howard fanno precipitare il vantaggio interno a soli 6 punti (40-34). L’Olimpia non si scuote nemmeno dopo il time out, e la partita si riapre completamente. Il secondo time out consecutivo di Messina sortisce qualche effetto, e si va all’intervallo lungo sul 45-40. La differenza è data essenzialmente dalle 4 palle perse in più dei francesi, 10 contro le 6 milanesi.

Milano riprova a giocare con grandi spaziature come all’inizio, mentre l’Asvel ha come mantra l’attacco al ferro o dal post. Il divario nel punteggio rimane più o meno invariato, con Cole e Delaney che cercano di guidare le rispettive squadre con la propria leadership. Proprio lui e una gran transizione condotta da Hines danno un nuovo scossone al punteggio per il 54-45, e on Fall che non può giocare 40 minuti, l’attacco ospite è molto meno pericoloso senza il riferimento sotto canestro del proprio totem. Cole e Delaney accentrano sempre più il gioco, e ha la meglio il play di casa, che dà ai suoi un bel vantaggio di 12 punti sul 57-45. L’Asvel è confuso e inconcludente come nella prima metà del secondo quarto, ma Milano non ne approfitta e subisce il tentativo dell’Asvel di mettere molta pressione sul perimetro in difesa. È ancora Moraschini a dare l’esempio in termini di atteggiamento, così Milano perde qualche punto ma chiude il quarto su un discreto 61-54.

Yabusele prova a mettere il proprio marchio sulla gara con 5 punti in due possessi, ma LeDay e Datome tengono testa in un momento in cui non si può concedere all’Asvel di produrre il massimo sforzo. Datome è caldo e anche LeDay legge al meglio ciò che succede in campo, in più, dall’altra parte, la difesa milanese è attenta dopo la sfuriata iniziale di Yabusele. Arriva così un importante 70-59, che diventa 73-59 con una gran tripla di Rodriguez in faccia a Fall. A metà quarto, Milano cavalca un confortante 77-62, e l’Asvel è troppo discontinuo per pensare di rimontare uno svantaggio del genere in così poco tempo. Non si arrendono gli ospiti, ma ormai i padroni di casa hanno in mano tutte le risposte ai possibili tentativi di rimonta, e così mantengono saldissimo il controllo fino al finale di 87-73.

A|X ARMANI EXCHENGE OLIMPIA MILANO – LDLC ASVEL VILLEURBANNE 87-73

TABELLINO MILANO: LeDay 10, Moretti ne, Moraschini 10, Roll 5, Rodriguez 13, Tarczewski 4, Cinciarini ne, Delaney 9, Shields 17, Brooks 1, Gines 8, Datome 10

TABELLINO ASVEL: Freeman 3, Kahudi 4, Diot 4, Lomasz 2, Fall 10, Noua 12, Bako 2, Lighty 5, Howard 6, Yabusele 8, Cole 10, Strazel 7

PARZIALI: 20-17, 25-23, 16-14, 26-19

PROGRESSIVI: 20-17, 45-40, 61-54, 87-73

BASKETINSIDE MVP: Malcom Delaney