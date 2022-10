EuroLega, 2ª giornata: spettacolo a Monaco, l’Efes cade dopo un overtime

Partita stupenda quella andata in scena alla Salle Gaston Medecin, con la prima sconfitta dei campioni in carica dell’Efes per mano di un bel Monaco per 95-92 dopo un overtime. La sfida ha visto le squadre andare a fiammate nei primi tre quarti, e poi sfidarsi in un testa a testa appassionante nei minuti finali, dove gli attacchi l’hanno fatta da padrone ma nel finale delle difese importanti si sono prese la scena e hanno rimandato tutto ad un overtime in cui i monegaschi sono stati più lucidi. Per i turchi non bastano un inarrestabile Clyburn da 27 punti ed i 20+8 assist del solito Micic (solo 2 punti per Polonara, poco utilizzato da Ataman). Nel Monaco 19 di Mike James, ma super prova di Diallo con 15 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e 25 di valutazione.

QUINTETTO MONACO: James, Loyd, Blossongame, Brown, Motiejunas

QUINTETTO ANADOLU EFES: Micic, Beaubois, Clyburn, Mbaye, Zizic

Era l’Efes a prendere il comando del match nella prima frazione, con un parziale di 10-2 a cavallo delle due metà del quarto. I campioni in carica sfioravano la doppia cifra di margine grazie al duo Micic-Clyburn (14 punti nei dieci minuti iniziali per loro), ma Motiejunas suonava la carica per un Monaco comunque in difficoltà (12-20 al 10′).

Avvio super di secondo quarto per i padroni di casa, con un break di 7-0 chiuso da Pleiss. Il Monaco continuava a macinare gioco e Diallo firmava il sorpasso, ma tutto partiva da una grandissima fase difensiva che permetteva agli uomini di Obradovic di correre in contropiede (25-22 al 14′). Ataman chiamava subito il suo secondo timeout e le cose miglioravano, il Monaco pasticciava a difesa schierata con Pleiss che teneva a galla l’Efes. Con James in difficoltà era fondamentale la tripla che permetteva a Loyd di sbloccarsi. Il Monaco toccava anche il +5, ma Zizic e Clyburn tenevano la sfida in equilibrio.

Squadre più fluide in attacco al rientro in campo, sebbene da oltre l’arco continuassero a fare fatica. Il Monaco, quindi, sceglieva di avvicinarsi al ferro e portava l’Efes a raggiungere ben presto il bonus, con la terza penalità sia per Mbaye che per Zizic, tanto che Ataman chiamava per la prima volta in campo Dunston. Clyburn marcava James faccia a faccia, ma il Monaco trovava altri protagonisti, in particolare Moerman e Okobo che davano il là ad una mini-fuga (55-48 al 27′). Clyburn, però, oltre che in difesa era dominante anche in attacco e apriva il break di 12-3 che veniva chiuso sulla sirena da Beaubois con il canestro del sorpasso ospite (58-60 al 30′).

Fonte: Twitter Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK)

Due triple di Diallo e Mike James aprivano un’ultima frazione di un match che viveva di parziali. Beaubois e Micic rispondevano, e nell’equilibrio veniva fuori tutto il talento presente nelle due squadre, che rispondevano colpo su colpo. Il Monaco toccava il +4 con Motiejunas, ma Clyburn era incontenibile, e con un po’ di fortuna siglava la tripla del sorpasso (75-77 al 37′). Il finale era al cardiopalma: Mbaye sbagliava il canestro della vittoria, James era glaciale e impattava a 30 secondi dalla conclusione, una gran difesa di Brown su Micic e quella di Clyburn su MJ mandavano tutti all’overtime (82-82 al 40′).

Il Monaco partiva meglio, era subito a +4 ma falliva più occasioni per chiuderla. Micic rientrava dopo lo spavento di un pestone (involontario) di Brown sulla caviglia nell’ultima azione e la pareggiava con una magia a un minuto dalla fine. A magia rispondeva magia, stavolta di Mike James, poi la differenza la facevano i liberi: nello stillicidio finale pesavano i tre sbagliati da Mbaye, mentre Diallo era precisissimo e faceva esultare la Salle Gaston Medecin.

AS MONACO–ANADOLU EFES ISTANBUL 95-92 d1ts (12-20; 36-35; 58-60; 82-82; 95-92)

MONACO: Brown 4, Okobo 9, Loyd 3, Blossongame 6, Makoundou n.e., Diallo 15, Moerman 14, Motiejunas 14, Ouattara n.e., Strazel 2, Hall 9, James 19 Coach: Obradovic

ANADOLU EFES: Beaubois 10, Balbay, Bryant 1, Clyburn 27, Arna, Tuncer, Pleiss 10, Micic 20, Mbaye 13, Polonara 2, Zizic 9, Dunston. Coach: Ataman