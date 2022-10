Eurolega 2ª giornata: Vincono Monaco, Panathinaikos, Barca e Virtus

Si è svolta nella giornata odierna la seconda giornata dell’Eurolega. Vittorie in casa per As Monaco, Barcellona e Virtus mentre l’unica vittoria in trasferta è del Panathinaikos sul difficile e temibile campo della stella rossa. La Virtus Bologna centra la sua prima vittoria in EuroLeague dopo 14 anni, battendo un coriaceo Bayern Monaco.

AS MONACO – ANADOLU EFES ISTANBUL 95-92

Vittoria sofferta dell’As Monaco che, davanti al suo pubblico, batte i bi – campioni di Eurolega dell’Anadolu Efes Istanbul per 95-92. Per i francesi sugli scudi Mike James con 19 punti e Diallo con 15, ai turchi non bastano i 27 di Clyburn ed i 20 di Micic.

CRVENA ZVEZDA – PANATHINAIKOS 75-77

Lotta fino all’ultimo secondo la Stella Rossa che però esce sconfitta tra le mura amiche contro il Panathinaikos, spinti a loro volta, dai 17 di Grigonis. Inutili i 18 di Bentil per la Stella Rossa.

BARCELLONA – REAL MADRID 75-73

Partita con difese fisiche da ambo le parti, con il Barca che prende il largo sul 59-43 prima di venir recuperata dal Real grazie ad un Gabriel Deck in grande forma. Per i padroni di casa sono da segnalare i 14 di Sanli.

VIRTUS BOLOGNA – BAYERN MONACO 66-63

Prima vittoria in Eurolega dopo 14 anni per le V nere che, nonostante non abbia particolarmente brillato, batte comunque il Bayern di sole tre lunghezze. Per la Virtus 13 di Lundberg, ai tedeschi non bastano i 16 di Babb ed i 15 di Lucic.