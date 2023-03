EuroLega, 30ª giornata: Incredibile crollo dell’Efes a Berlino! KO anche Baskonia a Belgrado, OK Barça e Maccabi

Due clamorose sconfitte in EuroLega, per due squadre che si giocano i Playoffs e non solo in questo giovedì della 30ª giornata di EuroLeague. Risultati che sorridono alle italiane, ancora in corsa per un posto Playoffs.

CRVENA ZVEZDA – BASKONIA 74-63 (21-26, 18-12, 18-11, 17-14)

Dopo un inizio difficile, la Stella Rossa recupera e batte il Baskonia tenendo vive le speranze Playoffs in una lotta selvaggia per gli ultimi posti disponibili. Top scorer di giornata è Nemanja Nedovic che segna 20 punti ed è un punto di riferimento offensivo per gli uomini di Ivanovic. Non bastano i 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di Darius Thompson, in una serata negativa per Marcus Howard con soli 3 punti e un pessimo 1 su 11 dal campo.

CRVENA ZVEZDA: Nedovic 20, Bentil 12, Dobric 11, Martin 10, Mitrovic 8, Petrusev 4, Campazzo 3, Markovic 3, Vildoza 3, Lazarevic.

BASKONIA: Thompson 15, Giedraitis 10, Kotsar 9, Marinkovic 7, Costello 6, Hommes 6, Howard 3, Raieste 3, Enoch 2, Heidegger 2, Diez, Kurucs.

PANATHINAIKOS ATHENS – FC BARCELONA 74-88 (25-22, 11-21, 24-25, 14-20)

Nessun problema per il Barça che dopo un ottimo secondo quarto in cui concede solo 11 punti, chiude la partita nell’ultimo quarto. Nikola Mirotic domina con 26 punti. Ottima la prestazione di Tobey ma soprattutto di Tomas Satoransky che flirta con la tripla doppia con 8 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Per il Panathinaikos da segnalare i 19 punti e 7 rimbalzi di Papagiannis, in una stagione a dir poco deludente per i greens.

PANATHINAIKOS ATHENS: Papagiannis 19, Grigonis 13, Thomas 11, Williams 9, Lee 6, Bochoridis 5, Mantzoukas 5, Gudaitis 4, Agravanis 2, P.Kalaitzakis.

FC BARCELONA: Mirotic 26, Tobey 16, Higgins 9, Abrines 8, Satoransky 8, Vesely 7, Jokubaitis 6, Kalinic 4, Laprovittola 2, Da Silva, Sanli.

ALBA BERLIN – ANADOLU EFES ISTANBUL 95-93 (24-21, 25-19, 19-27, 27-26)

Incredibile a Berlino! I campioni in carica delle ultime due stagioni in Turkish Airlines EuroLeague crollano nel finale alla Mercedes Benz Arena dove la schiacciata di Luke Sikma consegna la vittoria ai padroni di casa. I tedeschi partono fortissimo, superano la doppia cifra di vantaggio ma subiscono la furiosa rimonta dei turchi trascinati da un super Micic da 30 punti. Partita dal punteggio altissimo e dal finale scoppiettante. Canestri pesantissimi da entrambe le parti ma è Sikma a deciderla a 1 secondo dal termine. Sconfitta che complica la corsa Playoffs per gli uomini di Ataman.

ALBA BERLIN: Smith 25, Lo 16, Lammers 10, Sikma 9, Blatt 8, Olinde 8, Wetzell 8, Koumadje 7, Mattisseck 2, Schneider 2, Procida.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Micic 30, Clyburn 19, Zizic 13, Bryant 10, Larkin 10, Pleiss 7, Beaubois 2, Singleton 2, M’Baye.

ASVEL VILLEURBANNE – MACCABI TEL AVIV 67-85 (22-22, 21-24, 16-22, 8-17)

Fa il suo dovere il Maccabi Tel Aviv, vincendo a Lyon di fronte ad un Asvel che ha poco da dire a questa stagione europea oramai. Lorenzo Brown e soprattutto Wade Baldwin IV, in un gran periodo di forma, conducono gli ospiti ad una preziosa vittoria. Come già detto in precedenza, importantissima vittoria in una lotta durissima per i Playoffs che al momento vede dentro gli uomini di Kattash. Solida prestazione di Colson con 16 punti e 5 rimbalzi.

ASVEL VILLEURBANNE: De Colo 13, Noua 12, Lighty 10, Fall 9, Mathews 7, Tyus 5, Obasohan 4, Bost 3, Kahudi 2, Risacher 2, Pons.

MACCABI TEL AVIV: Baldwin 23, Brown 18, Colson 16, Dibartolomeo 8, Nebo 8, Martin 6, Sorkin 4, Cohen 2, Hilliard, Menco.