EuroLega, 30ª giornata: Loyd show a OAKA! La Stella Rossa batte il Panathinaikos, nella sfida tra deluse

Sfida tra due deluse quella tra Panathinaikos e Stella Rossa in questo venerdì di EuroLega, valido per la trentesima giornata di EuroLega.

QUINTETTO PANATHINAIKOS: Sant-Roos, Hezonja, White, Papapetrou, Papagiannis.

QUINTETTO STELLA ROSSA: Lazic, Loyd, Hall, Reath, Kuzmic.

Parte con il turbo il Panathinaikos. I greci, più motivati degli ospiti forse grazie al parquet casalingo, partono con uno stordente 9-0. Sant-Roos scalda la mano e piazza subito due triple consecutive, ma i serbi reagiscono d’orgoglio. Con un Loyd versione fantasma, la Stella Rossa si affida ai big man per cercare di recuperare. I muscoli di Kuzmic e Nnoko contro i centimetri di Papagiannis rendono la sfida sotto canestro molto interessante. Dopo 10 minuti è +6 Panathinaikos.

In una partita in cui è abbastanza noto il poco coinvolgimento delle due compagini, gli attacchi hanno spesso la meglio su difese ballerine. Questo permette alla Stella Rossa di rientrare attaccato nel punteggio, con un ritrovato Jordan Loyd. Il Pana soffre, ma risponde subito. Kostantinos Mitoglou è onfire, una garanzia e non più una sorpresa per la squadra di Atene in questa stagione. Ma Loyd, è un altro giocatore rispetto al primo quarto ed è scatenato in attacco. I 9 punti dell’ex Valencia permettono alla Stella Rossa di chiudere all’intervallo sul 40-40.

Il terzo quarto è territorio di Corey Walden. L’americano si accende e segna a raffica, creando numerosi grattacapi ai greci. Il Panathinaikos risponde con Papagiannis. L’ex NBA, domina con i suoi cm e muscoli sotto canestro, già in doppia cifra per quanto riguarda i punti e vicino anche per quanto riguarda i rimbalzi. Ma il grande gioco mostrato nei primi 10 minuti del PAO, è decisamente scomparso. La Stella Rossa è avanti di 1 punto a 10 minuti dal termine, ma con l’inerzia completamente dalla sua parte.

Jordan Loyd e Corey Walden continuano a creare problemi al PAO. I due, partiti in sordina, hanno spaccato la partita in favore dei serbi nella seconda parte di gara. Sant-Roos continua a giocare molto bene, con percentuali ottime dal campo, ma ai greci sta mancando un Mario Hezonja molto discontinuo al tiro. Quando la partita sembrava in mano dei serbi, un banalissimo antisportivo di Dobric, rimette tutto in discussione. Finale in discussione? Ci pensa Jordan Loyd, chi altro? L’americano continua a fare il bello e cattivo tempo in area dei greci, trovando con continuità la via del canestro. A nulla vale il tentativo disperato negli ultimi secondi di Hezonja. É trionfo Stella Rossa ad OAKA in una vittoria influente per la classifica di EuroLega, ma pur sempre prestigiosa.

PANATHINAIKOS – STELLA ROSSA 82-86 (23-17, 17-23, 19-20, 23-26)

MVP BasketInside: Jordan Loyd.

PANATHINAIKOS: Mack 2, Papagiannis 14, Bochoridis, Auguste 2, Papapetrou 14, Hezonja 15, Diplaros, Kaselakis, White 5, Mitoglou 9, Bentil, Sant-Roos 21. All: Kattash.

STELLA ROSSA: Hall, Walden 14, Loyd 27, Uskokovic 3, Lazic 7, Reath, Radanov 2, Dobric 6, Simonovic 8, Jagodic-Kuridza 2, Kuzmic 9, Nnoko 8. All: Radonjic.