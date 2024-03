Eurolega, 30ª giornata: L’Olimpia Milano è di ferro e vince in casa del Monaco

Forse la migliore Olimpia Milano dell’anno in casa del Monaco, sicuramente quella che da segnali di piena vitalità in vista del rush finale della regular season di Eurolega. A Montecarlo, campo inviolato da sei partite, la squadra di Messina interpreta al meglio la partita da dentro o fuori tenendo in scacco la squadra con il miglior bilancio in Europa nelle ultime 10 partite (9 vittorie). Primo tempo da favola per l’EA7 che tira benissimo, non perde palloni e concede appena un rimbalzo offensivo agli avversari. Nella ripresa la logica reazione dei monegaschi che arrivano fino al -6 a inizio di ultimo quarto. Ma l’Olimpia di questa sera non ha paura e riparte di slancio andando a vincere con autorità rendendo piccola una grande tornando alla vittorie esterna dopo cinque k.o in fila.

Mirotic e Melli aprono i fuochi alla Salle Gaston Medecin, sul fronte dei padroni di casa il rientrante Loyd segna tutti i primi 10 punti del Monaco in un’inizio gara con le due squadre a contatto. Il Monaco prova a prendere l’inerzia andando avanti 15-12 ma Milano strappa nel finale di periodo conducendo 20-27 al 10′ grazie a un break finale di 0-10.

Lo è protagonista dell’incipit di secondo quarto. Sette punti del tedesco campione del mondo e Milano comanda 31-39. Gli ospiti sono disinvolti in attacco e attenti in difesa. A -3′ dall’intervallo Loyd accorcia sul 42-47 prima di una nuova spallata biancorossa che le triple di Melli e Tonut che portano in orbita Milano all’intervallo (42-58).

Shields prosegue in avvio di secondo tempo l’egemonia milanese. 44-62 e Monaco in difficoltà. Con 6’32” da giocare nel terzo quarto una finta di Mirotic finalizzata con la schiacciata scrive 50-69 e obbliga al nuovo time out di Obradovic. Negli ultimi 5′ del periodo il Monaco cerca di risalire. Blossomgame e Hall riportano ossigeno ai francesi che riescono ad accorciare fino al 67-76 del 30′.

La tripla di Diallo porta la squadra del Principato a -6 a inizio di ultimo quarto. Partita riaperta? Nemmeno per sogno. Milano con maggior autorità possibile cancella le velleità francesi. Parziale di 0-11 per l’EA7 con Mirotic a dettar legge. Il Monaco muove il punteggio a -3’35” con i liberi di uno spento Mike James (10 punti e 0/6 nella serata dove riceve il tributo per il miglior marcatore Eurolega di tutti i tempi). Shields e Mirotic affossano definitivamente le speranze dei locali rendendo gli ultimi due minuti un autentico no contest. Finale 80-98 per l’Olimpia Milano a Monaco, con l’Olimpia che mantiene vive le proprie speranze di playin. Certo è che vedere la squadra di Messina al Salle Gaston Medecin e saperla con un piede e mezzo fuori dalla post season rende ancor più enigmatica la stagione europea dei milanesi.

AS Monaco-EA7 Emporio Armani Milano 80-98 (20-27, 24-31, 23-18, 13-22)

AS Monaco:Okobo 9. Loyd 14. Blossomgame 9, Brown, Diallo 17, Cornelie, Jaiteh, Walker 10, Motieijunas 4, Outtara 3, D.Hall 4, James 10. Coach: Obradovic

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 15, Poythress n.e., Bortolani, Tonut 13, Melli 10, Napier 8, Flaccadori, Hall 14, Shields 10, Mirotic 21, Hines, Voigtmann 7. Coach: Messina