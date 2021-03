Sfida importantissima quella tra Baskonia di Polonara e Olimpia Milano in chiave Playoffs di EuroLega, i quali sono ormai vicinissimi. Una vittoria per il Baskonia di Achille Polonara sarebbe vitale, per agganciare il Valencia nell’ultimo posto disponibile. Mentre per l’Olimpia Milano sarebbe fondamentale vincere per avvantaggiarsi nella “giungla” di alta classifica.

QUINTETTO BASKONIA: Vildoza, Sedekerskis, Giedraitis, Polonara, Fall.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Rodriguez, Shields, Datome, Leday, Tarczewski.

L’inizio di partita vede le squadre molto contratte, con le difese superiori agli attacchi. Il Chacho Rodriguez è il migliore per l’Olimpia Milano, che riesce a giocare meglio rispetto ai padroni di casa. I baschi cercano sotto canestro Diop, colosso della squadra e spesso col favore del mis-match nei confronti dei lunghi milanesi. Però sia Tarczewski che Hines, compiono un buonissimo lavoro difensivo, come tutta la squadra allenata da Ettore Messina. Non c’è un vero migliore in questa prima frazione, con le due squadre che si contraddistinguono per applicazione difensiva e per la ricerca di buoni tiri contro ottime difese. Dopo 10 minuti, è +6 Olimpia Milano.

Nel secondo quarto si invertono i ruoli. Il Baskonia inizia molto meglio, Milano non segna praticamente mai (primo canestro di Rodriguez dopo oltre 3 min). I baschi effettuano così il sorpasso grazie a due protagonisti principali, Henry e Dragic. Importantissima l’energia apportata dai due giocatori di Ivanovic è fondamentale in partite così tirate. Milano paga la pessima serata sin qui, dei suoi pilastri offensivi. Shields, Punter e Leday sommano in 3 giocatori soli 4 punti segnati. In particolare l’ex di turno, Shavon Shields, sembra faticare tantissimo a trovare la via del canestro, contrariarmente a quanto ci ha abituato in questa stagione. Se i migliori attaccanti faticano, ecco il protagonista che non ti aspetti in attacco. Jeff Brooks segna 10 punti, quasi tutti nel finale di quarto. L’ex Sassari segna in post e trova la via del canestro anche dalla lunga distanza. Buonissima anche le prestazione di Achille Polonara. L’italiano, all’intervallo, fa registrare 7 punti e 7 rimbalzi. Dopo 20 minuti di gioco, è 33-32 in favore del Baskonia.

Al rientro in campo, l’Olimpia Milano inizia nel peggiore dei modi possibili. 8-0 di parziale dei baschi, trascinati da Henry e con il colosso Fall a creare tantissimi problemi a lunghi milanesi. Messina è costretto a fermare il gioco con un timeout, ma la situazione non cambia, anzi peggiora, con l’Olimpia che sprofonda oltre la doppia cifra di svantaggio. Nel momento di massima difficoltà, la reazione della squadra di Ettore Messina. Punter e Datome trovano finalmente punti dalla lunga distanza, per accorciare almeno il distacco tra le due squadre. Ma appena Milano crede di essere rientrata in partita, il Baskonia piazza l’ennesimo, questa volta devastante, parziale. Polonara, super sin qui e compagni bombardano di triple l’Olimpia, chiudendo il terzo quarto sul +15, massimo vantaggio.

L’Olimpia ci prova, anche se sembra una serata a dir poco stregata per la squadra italiana. Polonara continua a fare quello che vuole contro la difesa dell’Olimpia Milano. L’Italiano è senza dubbio in stato di grazia ed uno dei migliori in assoluto, con la doppia doppia già raggiunta con ampio anticipo. Milano crolla nuovamente a -16, dove però questa volta sembra non averne più per rimontare. Il terzo quarto dei baschi è stato di livello assoluto e la mancanza di fluidità nell’attacco dell’Olimpia, coinciso con una super difesa della squadra di casa, ha permesso l’ampio distacco, durissimo da recuperare nell’ultima frazione. Nel finale, l’Olimpia Milano alza bandiera bianca e consegna la vittoria a Polonara e compagni. Una brutta sconfitta, soprattutto per il modo in cui è avvenuta, per ill blackout nella terza frazione e perché ora porta le sfide dirette sul 2-0 Baskonia. Ma compromette quanto di buono fatto sin qui, con 3 partite da giocare, contro due avversari che non hanno più nulla da dire a questa stagione (Stella Rossa e Panathinaikos), cercando di arrivare all’ultima giornata alla sfida con l‘Anadolu Efes, sicuri di un ottimo piazzamento.

BASKONIA – OLIMPIA MILANO 86-69 (10-16, 23-16, 27-13, 26-24).

MVP BasketInside: Achille Polonara

BASKONIA: Vildoza 3, Raieste, Henry 19, Sedekerskis 9, Diop 2, Fall 4, Peters 3, Dragic 15, Giedraitis 14, Polonara 17 (13 rimbalzi), Kurucs. All: Ivanovic.

OLIMPIA MILANO: Punter 13, Leday 2, Micov, Moraschini, Roll 8, Rodriguez 12, Tarczewski 2, Biligha, Shields 10, Brooks 10, Hines 2, Datome 10. All: Messina.