EuroLega, 31ª giornata: il Barcelona gioca da grande squadra e vince contro i 20000 del Partizan

A Belgrado, di fronte al nuovo record di oltre 20000 spettatori, va in scena una sfida che potremmo ritrovare anche ai Playoff, cioè Partizan – Barcelona. Vediamo i quintetti e poi la cronaca della partita.

QUINTETTO PARTIZAN: Madar, Punter, Nunnally, LeDay, Lessort

QUINTETTO BARCELONA: Satoransky, Laprovittola, Abrines, Mirotic, Vesely

Laprovittola parte subito forte con due triple per il 2-8 Barcelona dopo poche azioni, ma Punter e Madar rispondono presente per i padroni di casa. L’argentino e Vesely confezionano 17 punti dei catalani nel primo quarto, ma il Partizan non molla con gli ex milanesi LeDay e Nunnally. A fine primo periodo il Barcelona guida 21-25.

Smailagic e poi 10 punti filati di Exum danno il primo vantaggio interno della serata, con i ragazzi di Jasikevicius che subiscono il gioco dei serbi senza riuscire a trovare la fluidità del primo quarto. LeDay e Lessort allungano il parziale fino al +8 Partizan (40-32 al 16′) ma ancora Laprovittola e poi Higgins trovano punti fondamentali per il Barcelona, capace di rientrare fino al 45-44 di metà gara.

I serbi però restano negli spogliatoi perché al rientro in campo c’è solo Barcelona con un parziale di 2-11 che la riporta avanti in controllo. Mirotic è il grande protagonista di questo periodo e tiene i suoi sempre intorno alla doppia cifra di vantaggio, ma Punter ed Exum danno speranza al Partizan. Al 30′ i catalani però sono avanti 58-66, anche grazie alla preghiera di Nunnally non accolta dal ferro dopo 5-6 rimbalzi su di esso.

Avramovic e Punter fanno subito -3, ma il Barcelona colpisce subito per ristabilire le distanze. Exum praticamente da solo riporta i suoi a contatto, ma la freddezza di Laprovittola e il tap-in di Mirotic firmano nuovamente il +8 esterno. Questa sembra la fuga decisiva, con il Partizan che sembra non averne più: la tripla di Satoransky segna il +10 Barcelona a 2′ dal termine. Da lì in poi è accademia e i catalani vincono 80-89 diventando la prima squadra a vincere in casa del Partizan nel 2023.

MVP Basketinside.com: Nicolas Laprovittola

PARTIZAN BELGRADO – FC BARCELONA 80-89 (21-25, 45-44, 58-66)

BEL: Madar 6, Punter 16, Nunnally 5, LeDay 10, Lessort 5, Exum 24, Avramovic 6, Smailagic 6, Papapetrou 2, Trifunovic, Vukcevic NE, Andjusic NE. All: Obradovic

BAR: Satoransky 10, Laprovittola 25, Abrines 5, Mirotic 19, Vesely 14, Higgins 5, Tobey 3, Sanli 2, Kalinic 4, Jokubaitis 2, Da Silva, Kuric NE. All: Jasikevicius