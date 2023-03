EuroLega, 31ª giornata: Il Baskonia c’è, sconfitto l’Alba Berlino

BASKONIA 93 – 87 ALBA BERLINO (25-24; 44-48; 68-67)

Partita fondamentale per il Baskonia che si trova in piena lotta per i playoff e vuole rispondere alla vittoria dell’Efes che ha praticamente estromesso dalla qualificazione l’Olimpia Milano. Gli spagnoli ospitano l’Alba Berlino che è ormai fuori dai giochi e che può puntare soltanto ad evitare l’ultimo posizione in classifica. Il match è equilibrato, Sikma e Olinde tengono in corsa gli ospiti, con il Baskonia che prova a mettere un paio di possessi di vantaggio con Marinkovic e Kotsar che realizzano 19 dei 25 punti realizzati nel primo quarto. I padroni di casa chiudono avanti di 1 i dieci minuti di gioco, ma il break dell’Alba 10-0 con Procida protagonista, permette ai tedeschi di volare sul +9, 25-34. I canestri dell’italiano permettono ai suoi di andare anche sulla doppia cifra di vantaggio, ma il Baskonia rimonta nel finale di tempo con Howard che segna a ripetizione per i suoi e accorcia il gap, con il 44-48 con cui le squadre tornano negli spogliatoi.

Al rientro dalla pausa lunga l’Alba prova a tenere la distanza, con Sikma e Lammers a canestro, ma arrivano i canestri di Marinkovic e quello di Giedraitis per il pareggio a quota 58 a metà terzo periodo. Il match è equilibratissimo, Costello riporta avanti i padroni di casa, poi arriva Wetzell e ancora Darius Thompson perfetto ai liberi. Dopo trenta minuti di gioco la gara è tutt’altro che decisa, Baskonia avanti 68-67. L’ultimo periodo l’Alba mette tutto quello che gli resta per provare a strappare una sorprendente vittoria esterna, con il 2-6 nei primi possessi che valgono l’allungo 70-73. La reazione del Baskonia è immediata, Thompson e Costello ribaltano il match e gli ospiti non riescono più a reagire. Vittoria per gli spagnoli 93-87 che proseguono la corsa verso l’ottavo posto.

Tabellino

Baskonia: Kotsar 23, Thompson 21, Marinkovic 15

Alba Berlino: Lo 15, Wetzell 13, Procida 11