Un Maccabi ormai fuori dalla lotta playoff conquista una vittoria che trascina verosimilmente anche lo Zalgiris lontano dalla post season. Le due squadre hanno dato vita a una butta partita, senza alcuno spunto di interesse dal punto di vista tecnico-tattico, e l’unico motivo per cui guardare la gara fino alla fine è stato l’equilibrio nel punteggio. Negli ultimi minuti, i padroni di casa hanno sentito il fiato sul collo degli ospiti, paralizzandosi mentalmente e subendo un parziale di 2-14 (da 79-74 a 81-88) che li ha inesorabilmente condannati. Il Maccabi non ha fatto nulla di che se non restare mentalmente in partita e approfittare del calo avversario.

Quintetto Zalgiris: Walkup, Hayes, Jankunas, Grigonis, Lauvergne

Quintetto Maccabi: Bryant, Wilbekin, Caloiaro, Cohen Zizic

Schiller manda subito Walkup in post basso contro Wilbekin in modo da attirare verso la palla altri difensori e scaricare per compagni liberi, mentre Sfairopoulos cerca di sfruttare la maggior fisicità del proprio roster nel reparto lunghi. Il primo possesso per parte va bene, ma poi si segna poco e la sensazione è quella di trovarsi di fronte a due squadre poco convinte dei propri mezzi. Il punteggio resta sul 5-2 dopo 3’, con Lauvergne e Zizic che commettono diversi errori. Come detto, lo Zalgiris ha chiaramente un vantaggio fisico-atletico nel reparto esterni, e infatti appena gli stessi fanno andare le gambe, portano la squadra sul 9-2, però, invece di insistere con la trazione posteriore, i padroni di casa vanno ancora da Lauvergne, che sbaglia per l’ennesima volta. La tripla di Grigonis per il 12-5 a metà quarto dovrebbe aver fatto capire definitivamente allo Zalgiris cosa fare per vincere, ma anche dall’altra parte gli esterni possono sfruttare dei vantaggi, in questo caso in termini di rapidità e agilità, così il Maccabi, almeno per un po’, tiene botta. Il problema è che, alla lunga, la potenza e l’esplosività sono sempre più redditizie e il vantaggio si dilata fino al 16-8. Sfairopoulos prova a irrobustire il back court con Jones, ma le gambe di Hayes infilano a ripetizione la difesa ospite, mentre la regia dello stesso Jones è disastrosa. Si arriva al 21-8 e, in questa fase, l’unico che prova a fare qualcosa di positivo per gli ospiti è il vecchio Casspi, e chiaramente non può bastare. Hayes è già a 12 punti e 17 di valutazione dopo soli 8’, ma Casspi si sente in serata e si trasforma nel se stesso di parecchi anni fa. Il quarto si chiude sul 26-18, ma se il Maccabi, per una sera, potrà davvero contare sul proprio antico eroe, questa partita avrà ancora molto da dire.

Gli ospiti iniziano il secondo quarto con uno 0-5 frutto dei punti di due giocatori discontinui come Bender e il Wilbekin di questo periodo, e con altre cose importanti di Casspi. Lo Zalgiris ha perso un bel po’ di smalto, si fa rubare spesso palla e non è in grado di fermare le transizioni del Maccabi. Ci vuol poco, quindi, per arrivare la pareggio a quota 28, e i padroni di casa sono ora in un vicolo cieco, statici e senza idee in attacco e poco reattivi anche in difesa, una metamorfosi sconcertante. Il Maccabi ne approfitta relativamente, con soli due punti in questa fase, e appena lo Zalgiris si scuote con una tripla di Walkup, è il turno del Maccabi a perdere idee e energia. La gara è piatta e molto brutta in questa fase, si segna col contagocce e le palle perse fioccano. I padroni di casa tornano ad appoggiarsi su Hayes, ricavandone ancora buone cose, ma la statistica che meglio racconta questa partita è rappresentata dalle 9 palle perse per ognuna delle due squadre, in soli 20’ di gioco. Si va all’intervallo lungo sul 40-38.

Euroleague.net

La ripresa inizia con entrambe le squadre che vanno subito in doppia cifra in quanto a palle perse, grazie a falli in attacco, e lo spettacolo è sempre più sconfortante. Si gioca malissimo e senza un minimo di cervello, e lo Zalgiris torna su un vantaggio più ampio solo grazie a iniziative estemporanee di Walkup e Grigonis. È davvero difficile raccontare una partita nella quale entrambe le squadre sembrano giocare completamente a caso, senza un’idea tattica, senza strategie, e senza che dalle panchine arrivino mosse che possano dare un qualche tipo di vantaggio. Ci sono dieci giocatori in campo, ogni tanto qualcuno esce e qualcun altro entra, e si attacca e si difende così a sentimento. I padroni di casa continuano a rimanere in vantaggio, ma gli ospiti restano a un tiro di schioppo, grazie soprattutto a Bender e a un Jones che, una volta che non deve fare il playmaker, perché tanto non lo fa nessuno, fa valere le proprie doti realizzative. Almeno c’è la speranza di un finale avvincente, altrimenti davvero guardare una partita così si rivelerebbe solo tempo perso. Il Maccabi passa in vantaggio a un paio di minuti dal termine (57-58), e chiude il quarto sul 63-64.

L’equilibrio continua anche all’inizio dell’ultima frazione, tra canestri estemporanei, errori gratuiti e un modo di giocare per nulla interessante. Lo Zalgiris prova a dare una spallata poco prima di metà quarto, andando in vantaggio di 6 punti sul 76-70, ma il Maccabi regge anche questo colpo e ha ancora un ritardo di soli 5 punto (79-74) con ancora tre minuti e mezzo da giocare. Una tripla di un Wilbekin fin qui impalpabile rimette tutto in gioco, e Jones pareggia dalla lunetta (79-79) a due minuti e mezzo dalla conclusione. Lo Zalgiris sembra spaventato e il Maccabi ha l’inerzia dalla sua, ma invece arriva l’ennesima palla persa e la transizione di Jokubaitis. Bryant, però, risponde da 3 e porta i suoi in vantaggio, e, dopo che stavolta lo stesso Jokubaitis sbaglia, Zizic dà il possesso pieno di vantaggio ai suoi con meno di un minuto da giocare. I padroni di casa sono ormai mentalmente paralizzati, sbagliano ancora e Wilbekin realizza il canestro del +5 che può essere decisivo. Lo Zalgiris è ormai alla frutta e il Maccabi gestisce agevolmente gli ultimi 30” per vincere 81-88.

ZALGIRIS KAUNAS – MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 81-88

TABELLINO ZALGIRIS: Walkup 8, Lekavicius 4, Garino, Hayes 24, Jankunas 5, Lukosiunas, Geben, Rubit 7, Jokubaitis 11, Vasturia ne, Grigonis 14, lauvergne 8

TABELLINO MACCABI: Bryant 12, Wilbekin 12, Cline ne, Jones 13, Caloiaro 3, Cohen, Casspi 7, Dorsey 5, Dibartolomeo 7, Blayzer 3, Bender 16, Zizic 10

PARZIALI: 26-18, 14-20, 23-26, 18-24

PROGRESSIVI: 26-18, 40-38, 63-64, 81-88

BASKETINSIDE MVP: Chris Jones