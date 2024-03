EuroLega, 31ª giornata: La Virtus Bologna non sa vincere più. Milos Teodosic e Nemanja Nedovic trascinano la Stella Rossa

La Virtus Bologna gioca contro la Stella Rossa in una partita fondamentale per il finale di stagione di EuroLega.

QUINTETTO CRVENA ZVEZDA: Hanga, Nedovic, Davidovac, Ilic, Bolomboy.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Pajola, Belinelli, Dobric, Shengelia, Dunston.

Ritmo alto alla Stark Arena di Belgrado dove la Stella Rossa gioca con pochissima pressione, a causa della mancata raggiunta dei Playoffs di EuroLega, mentre la Virtus Bologna è consapevole di dover giocare al massimo e soprattutto di dover vincere. Le V Nere partono bene, Belinelli segna subito da 3 per sbloccarsi, ma di fronte c’è una Stella Rossa che tira con percentuali altissime. Qualche errore di troppo da entrambe le parte e partita che corre veloce senza fermarsi spesso. Bene il finale di quarto della Virtus Bologna con Pajola e Abass protagonisti di ottime giocate e canestri dalla lunga distanza che valgono il +2 Virtus dopo 10 minuti di gioco.

La Virtus prova a scappare più volte ma la Stella Rossa è brava a reagire. Partita sempre frenetica e non meravigliosa in questa prima parte con l’intensità che va e viene. Bene sempre Abass, presente e bravo a prendersi i tiri concessi. Nella Stella Rossa c’è Teodosic in campo e si fa sentire con la qualità dell’attacco che migliora decisamente. Alti e bassi, come nel primo quarto, con la Virtus Bologna che prova a portarsi avanti senza successo ma l’equilibrio è spezzato nei secondi finali con due triple dolorosissime subite dalla squadra italiana, in particolare quella di Milos Teodosic “regalata” da una pessima rimessa di Pajola per il +6 Crvena Zvezda.

Entra male in campo la Virtus Bologna in questa ripresa con Nemanja Nedovic caldissimo e principale protagonista del massimo vantaggio Stella Rossa, raggiunto in doppia cifra. La Virtus Bologna soffre, sbanda molto e accusa tanto in difesa ma nel momento di massima difficoltà c’è la riscossa firmata Iffe Lundberg e Toko Shengelia. I due “sbloccano” un tiro da 3 che sino qui non ne voleva sapere di entrare per ridurre lo svantaggio ad un solo possesso. Problemi per la Stella Rossa? Non quando ci sono in campo Nemanja Nedovic e Milos Teodosic. Il mago serbo rispedisce prepotentemente indietro la sua ex squadra. Teodosic e la Stella Rossa sono a +9 con 10 minuti da giocare. Pazzesco terzo quarto per Nedovic, 16 punti e un clinic offensivo.

Sprazzi di energia per la Virtus, in particolare con Achille Polonara e Abi Abass in questo inizio di ultimo quarto, ma che purtroppo sono molto altalenanti per la squadra italiana. Gli uomini di Banchi ci provano, spesso in modo confuso ma la Stella Rossa resta sulla doppia cifra di vantaggio. Quinto fallo di Jordan Mickey, pessima notizia per la Virtus dato che l’ex Khimki e Real Madrid è stato uno dei migliori. Il finale di quarto non riserva sorprese.

Ennesimo KO per una Virtus Bologna in difficoltà in questo finale di stagione questa volta contro una Stella Rossa che non aveva più obbiettivi in questa EuroLega.

CRVENA ZVEZDA – VIRTUS BOLOGNA 94-79 (21-23, 27-19, 26-23, 20-14)

MVP BasketInside: M.Teodosic

CRVENA ZVEZDA: Nedovic 25, Bolomboy 15, Davidovac 11, Teodosic 11, Mitrovic 10, Giedraitis 7, Tobey 7, Ilic 5, Hanga 3, Lazarevic, Smart.

VIRTUS BOLOGNA: Shengelia 25, Lundberg 15, Belinelli 14, Mickey 8, Abass 5, Pajola 5, Lomazs 3, Dobric 2, Dunston 2, Polonara.