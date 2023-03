Eurolega 31ª giornata: Papagiannis trascina il Panathinaikos al successo contro il Bayern Monaco

PANATHINAIKOS 86 BAYERN MONACO 76

Vittoria importante per il Pana che, dopo un primo quarto difficile chiuso sotto per 21-27, arriva prontamente la risposta dei greci che con un parziale di 27-16 nel secondo periodo ribaltano subito il match e vanno all’intervallo lungo sul 48-43. Al rientro dagli spogliatoi c’è solo una squadra che scende in campo con il giusto piglio e sono proprio i padroni di casa che con 23-11 in appena 10′ di gioco dilagano fino ad un eloquente +17 (71-54) di fine terzo periodo. Nell’ultimo quarto gli uomini di coach Serelis gestiscono il vantaggio accumulato nel quarto precedente e portano a casa la partita con il risultato finale di 86 – 76 grazie ai 24 di Papagiannis.

Tabellino

Panathinaikos: P. Kalaitzakis 4, Lee 10, Papagiannis 24, Bochoridis 2, Williams 5, G. Kalaitzakis 4, Thomas 12, Bacon 4, Grigonis 8, Mantzoukas 8, Gudaitis 5, Pappas NE. Coach: Serelis

Bayern Monaco: Babb 12, Walden 8, Seeley 9, Giffey 7, Bonga 5, Lucic 6, Obst 12, Zipser 3, Gillespie, Cheatham 11. Coach: Trinchieri