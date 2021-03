Lo Zenit San Pietroburgo passa senza troppe difficoltà sul campo del Khimki Mosca che riesce a opporre una qualche resistenza solo per circa venti minuti prima di cedere di fronte alla superiore organizzazione della formazione avversaria.

LA CRONACA – La partita inizia su ritmi decisamente non forsennati e, infatti, il punteggio cresce in maniera abbastanza lenta. Mickey e McCollum spingono il Khimki al primo timido tentativo di fuga ma non basta a prendere un vantaggio tale da impedire la rimonta dello Zenit che in maniera abbastanza agevole rimonta e chiude il primo quarto in vantaggio per 14-11.

In avvio di secondo quarto la partita è notevolmente più bella grazie alla maggiore intensità messa in campo da entrambe le squadre e alla maggiore facilità con cui gli attacchi hanno la meglio sulla difesa. Lo Zenit in questa fase riesce a difendere con facilità il suo vantaggio che, anzi, aumenta senza però raggiungere la doppia cifra. Il tentativo del Khimki di riagganciare gli avversari passa da diverse iniziative individuali di giocatori talentuosi come Shved e Mickey ma ciò, ovviamente, non può bastare contro una squadra molto organizzata come lo Zenit che muove bene la palla e sfrutta al meglio l’ottima serata dell’ex Milano Gudaitis. All’intervallo lungo gli ospiti conducono per 39-29.

EuroLeague.net

Al rientro in campo lo Zenit prova a premere sul pedale dell’acceleratore per scappare via. Gli ospiti aprono la seconda metà di gara con un 7-0 di parziale che costringe la panchina del Khimki a un immediato timeout. La blanda reazione dei moscoviti serve solo a rallentare la corsa degli avversari che continuano a mostrarsi superiori. Lo Zenit in questa fase si avvicina lentamente alla soglia psicologica dei venti punti di vantaggio che raggiunge in seguito ai tiri liberi di Baron che portano il punteggio sul 60-40 in favore degli ospiti. La tripla a fil di sirena di Shved permette al Khimki di andare all’ultimo mini intervallo sotto di ‘’sole’’ diciannove lunghezze sul 66-47.

Al di là di qualche folata d’orgoglio del Khimki, il quarto quarto offre davvero poco ai pochi spettatori a cui è stato consentito di accedere al palazzetto. Il garbage time finale è utile solamente a fissare il punteggio finale sul 91-70 in favore dello Zenit San Pietroburgo.

KHIMKI MOSCA 70-91 ZENIT SAN PIETROBURGO (11-14; 29-39; 47-66)

Khimki Mosca: Mickey 23, Shved 19, McCollum 17

Zenit San Pietroburgo: Hollins 17, Pangos 13, Baron 10, Poythress 10