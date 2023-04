EuroLega, 32ª giornata: 13-0 per l’Olympiacos sul Panathinaikos! Walkup e Black dominano la scena al Pireo

Una partita in cui la classifica di EuroLega non vale, questo è il derby di Atene tra Olympiacos Piraeus e Panathinaikos Athens, una partita sentitissima in terra greca.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, McKissic, Papanikolaou, Vezenkov, Fall.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATHENS: Lee, Thomas, Bacon, Williams, Papagiannis.

Primo tempo molto equilibrato tra Olympiacos e Panathinaikos. Percentuali pessime da 3 punti per i padroni di casa che non segnano mai, nel vero senso della parola, con un 0 su 9. Limitati molto bene sia Kostas Sloukas che Sasha Vezenkov per un Panathinaikos molto coriaceo che vuole interrompere la striscia di vittorie consecutive dell’Olympiacos, a quota 12. Bene l’ex Olimpia e Napoli Arturas Gudaitis, subito in campo per i problemi di falli di Papagiannis e con impatto positivo. Il lituano con Bacon sono i principali autori del vantaggio ospite all’intervallo.

Il secondo tempo vede l’Olympiacos entrare in campo con un piglio diverso. Se Vezenkov è il solito punto di riferimento, l’Olympiacos ha nel duo Walkup – Black il vero punto forte della serata. Mostruosa prestazione del playmaker americano che flirta con la tripla doppia, è l’MVP di giornata con 11 punti, 7 rimbalzi e 13 assist. Il maggior beneficiario dei numerosi assist di Walkup è proprio un Tarik Black dominante nel pitturato con 21 punti. A nulla servono i 15 punti di Lee e i 14 di Bacon per un Panathinaikos che esce sconfitto dal derby contro l’Olympiacos per la tredicesima volta nelle ultime 13 partite disputate. Primo posto quasi blindato per l’Olympiacos in EuroLega complice la sconfitta del Real Madrid a Belgrado.

OLYMPIACOS PIRAEUS – PANATHINAIKOS ATHENS 81-73 (16-17, 17-21, 24-10, 24-25)

MVP BasketInside: Thomas Walkup

OLYMPIACOS PIRAEUS: Black 21, Vezenkov 19, Walkup 11 (13 assist), Fall 8, Larentzakis 5, McKissic 5, Peters 4, Sloukas 5, Papanikolaou 3, Bolomboy.

PANATHINAIKOS ATHENS: Lee 15, Bacon 14, Gudaitis 12, Grigonis 8, Mantzoukas 8, Williams 8, Papagiannis 4, Kalaitzakis 2, Thomas 2, Agravanis, Bochoridis.