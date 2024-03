Eurolega, 32ª giornata: troppo Maccabi per il Valencia, Baldwin guida i suoi alla sesta vittoria di fila in Eurolega

Anticipo della 32ª giornata di Eurolega alla Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado. Da una parte il Maccabi Tel Aviv “padrone” di casa, che arriva da ben 5 vittoria di fila nel massimo campionato europeo ma contro squadre fuori dalla zona play-off. Sta ai ragazzi di coach Kattash dimostrare di valere le zone alte della classifica dando continuità contro un avversario sulla carta più complicato. Il Valencia, dal canto suo, è una squadra che va a corrente alterna in questa stagione europea, ma che ha al tempo stesso dimostrato in più di un’occasione di potersela battere contro formazioni più quotate. Obiettivo per gli spagnoli: non buttare quanto visto di buono mercoledì scorso contro il Bayern Monaco e riscattare la sconfitta subita nel Principato di Monaco per tornare in corsa playoff.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Baldwin, Colson, Cohen, Nebo

QUINTETTO VALENCIA: S. Jovic, Jones, Anderson, Inglis, Pradilla

Pronti via, il primo quarto si apre con un 4-0 del Maccabi, con Nebo che inchioda al ferro in alley-oop. Timida reazione del Valencia che risponde all’uragano giallo con Anderson e Pradilla, ma sono ancora Baldwin e soprattutto Lorenzo Brown a calcare il solco per i padroni di casa. Dopo 5 minuti il parziale recita 10-4. Gli spagnoli tornano prepotentemente in partita grazie a 4 punti di Inglis e a una tripla in solitaria dall’angolo di Anderson, ma è la schiacciata di Ojeleye a fissare il contro-parziale di 0-9 per gli ospiti. Ancora Ojeleye punisce il Maccabi e firma il +8 con una tripla dalla punta e un tiro da due. Ce la fa Baldwin dalla lunetta a interrompere la corsa del Valencia. Il Maccabi, da questo momento in poi, prende coraggio e risulta più preciso sotto canestro rispetto al Valencia, riuscendo a ribaltare nuovamente il risultato con il rimbalzo offensivo e canestro di Reuvers (che poi non concretizza il gioco da tre fallendo il libero aggiuntivo) a una manciata di secondi dalla fine del quarto. Le squadre vanno a riposo sul 21-20.

Il secondo periodo si apre sulla falsariga del primo: dopo una sortita offensiva fallita da parte del Valencia, Cleveland va via a due difensori in eurostep e dà i primi due punti al Maccabi grazie alla sua classe. Risponde subito Lopez-Arostegui, che dalla media non perdona. Palla sanguinosa persa da Dibartolomeo al limite del pitturato: ne approfitta Pradilla con un facile sottomano per il vantaggio dei suoi. Minuti concitati e abbastanza confusi su entrambi i lati del campo: dopo il 27 pari siglato da Colson, nessuna delle due squadre riesce a segnare per ben due minuti. Ci pensa sempre Colson a interrompere il digiuno con un tap in ravvicinato. Vige ancora un grande equilibrio tra le due formazioni, rotto da un super Colson che prima ribalta il risultato e poi inchioda la schiacciata del +3, vantaggio incrementato poi dalla tripla di Webb III. A due minuti dal termine si accende finalmente il match con colpi di genio da entrambi i lati, ma a venir fuori alla lunga è la formazione di Tel Aviv che dà la stangata decisiva nel segno di Cleveland: l’americano, con ben 4 punti consecutivi, firma il 42-34. Altra grande giocata dei padroni di casa: Nebo decolla e, con la testa oltre al ferro, mette la schiacciata di prepotenza sulla testa degli inermi difensori del Valencia. È Lob City a Belgrado: alley-oop per il solito Nebo che dà ancora spettacolo sotto canestro. Il Valencia riesce a rispondere solamente sul finale di quarto, con la tripla di Jones (50% al tiro) per accorciare lo svantaggio. All’intervallo è 48-38 Maccabi.

Il Valencia torna dal riposo lungo più agguerrito che mai: Ojeleye spara la tripla senza neanche pensarci due volte e segna. Jovic, poi, fa valere le maniere forti e stoppa Baldwin lanciato al ferro con un fallaccio da dietro: l’americano fa 1/2 dalla lunetta. Gioco da tre per Colson, che affronta Inglis all’altezza del tiro libero e subisce il fallo dopo aver segnato un bellissimo tiro in sospensione. Sull’altro lato del campo, stoppatona di Nebo ai danni di Ojeleye per affermare anche la superiorità difensiva dei giallo-blu in questo frangente. In attacco, poi, ci pensa Baldwin a concretizzare per il Maccabi, con il tabellino che recita 13 punti. Tuttavia, nelle fila del Valencia Anderson non ne vuole proprio sapere di arrendersi e segna la tripla del -7, subito annichilita dal canestro di Brown. Il 2/2 di Rivero ai liberi riporta i suoi sul +10 di vantaggio. Sul 64-51 il Valencia racimola punti preziosi con i liberi di Ojeleye e il libero aggiuntivo segnato da Pangos per antisportivo dato alla panchina della squadra di Kottash. Dibartolomeo mette a referto i suoi primi due punti della partita, pesantissimi in quanto rappresentano il +13 per i suoi. Pradilla accorcia ancora per il Valencia, ma ci pensa Rivero con la rovesciata in acrobazia più fallo a dare ulteriore vantaggio ai padroni di casa. Il terzo quarto di conclude all’insegna delle triple: Dibartolomeo e Robertson si scambiano il favore, ma alla fine è il Maccabi ad andare a riposo confermando il +13 di vantaggio.

Claver inaugura l’ultimo periodo con una tripla che rimette in scia gli spagnoli. Robertson arrotonda il mini-parziale da 5-0 appena aperto dallo spagnolo con un sottomano facile facile e il Valencia torna a -8. Il gioco da 3 di Nebo viene sminuito dalla tripla “solo retina” di Claver, quindi ci pensa Cohen a punire il Valencia con il più facile dei sottomano per riportare a +10 il Maccabi. Azione SPETTACOLARE dei giallo-blu: Cleveland passa la palla all’altezza del tiro libero, Cohen la smista di prima e Nebo conclude tutto solo in alley-oop. Il Valencia, dal canto suo, ha decisamente aggiustato il mirino e ci ha preso gusto a segnare da 3: questa volta ci pensa Lopez-Arostegui. Piccola disattenzione difensiva degli spagnoli: prima un tagliafuori mancato regala due punti facilissimi a Nebo, poi è Baldwin ad alzarsi da dietro l’arco per concludere il mini parziale di 5-0. Il parziale del Maccabi aumenta con Cleveland che si mette in proprio con 4 punti consecutivi, servono poi Lopez-Arostegui, Jones e Inglis con il contro-parziale di 0-7 per fermare l’uragano giallo. Ormai si gioca sui nervi: le due formazioni perdono palloni sanguinosi da entrambe le parti del campo e ai giocatori non resta che fare fallo per non mandare gli avversari da soli in campo aperto, con la conseguenza che il gioco viene fermato di continuo da falli anti-sportivi. Negli ultimi due minuti il Maccabi gioca per arrotondare il risultato e riesce anche a dare minutaggio a giocatori che finora hanno solo riscaldato la panchina, mentre il Valencia tenta di limare il risultato per rendere meno amara la sconfitta in terra serba.

MACCABI TEL AVIV – VALENCIA 95-80 (21-28; 27-18; 23-20; 24-22)

MVP BasketInside: Baldwin

MACCABI TEL AVIV: Brown 6 + 7 assist, Baldwin 17, Colson 10, Cohen 4, Nebo 15 + 9 rimbalzi, Blatt 6, Dibartolomeo 8, Rivero 10 + 6 rimbalzi, Sorkin, Webb J. III 7, Thomasson 2, Cleveland 10. Coach: O. Kattash

VALENCIA: S. Jovic 2, Jones 9 + 5 assist, Anderson 9, Inglis 12 + 9 rimbalzi, Pradilla 6, Lopez-Arostegui 7 + 7 rimbalzi, Claver 6, Ojeleye 15 + 5 rimbalzi, Pangos 1, Puerto, Reuvers, Robertson 13. Coach: A. Mumbru