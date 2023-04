EuroLega, 33ª giornata: Anadolu Efes, è la fine di un’era! Il Fenerbahçe si qualifica per i Playoffs e condanna i campioni d’Europa

Derby di Istanbul importantissimo in EuroLega tra Fenerbahçe e Anadolu Efes. I campioni in carica sono costretti a vincere per mantenere vive le speranze playoffs (con un occhio agli altri campi) mentre gli uomini di Itoudis cercano la vittoria che darebbe la qualificazione matematica.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Dorsey, Pierre, Hayes, Motley.

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Micic, Beaubois, Bryant, Clyburn, Zizic.

Ottimo inizio per l’Efes ma il Fenerbahçe non sta a guardare e reagisce immediatamente. Gli uomini di Itoudis giocano bene, difendono e soprattutto mettono in difficoltà i lunghi dell’Efes nell’1 vs 1. Il neorientrato Pierre e Hayes-Davis sono sempre in campo e indispensabili nei due lati del campo. Bene Nick Calathes, a segno anche dalla lunga distanza e subito in doppia cifra per il vantaggio di 6 lunghezze dopo 10 minuti di gioco.

Nel secondo quarto Micic e Larkin provano a caricarsi la squadra sulle spalle, ma è un Efes molto discontinuo che alterna ottimi possessi a banali palle perse. Bene Zizic nel pitturato per gli ospiti, non pervenuto nella prima metà di gara Will Clyburn, spesso MVP per Coach Ataman in questa dura stagione. Il Fenerbahçe continua a difendere bene e soprattutto a sfruttare le lacune difensive dell’Efes, con il continuo obbiettivo di attaccare Larkin e Micic anelli deboli della catena difensiva ospite. Otto lunghezze di vantaggio per il Fenerbahçe all’intervallo lungo.

L’Efes non ne vuole sapere di mollare e si affida ai suoi big three. Micic, Larkin e Clyburn con tanti isolamenti, spesso a buon fine, colpiscono la difesa del Fenerbahçe. Gli uomini di Itoudis soffrono ma reggono il vantaggio, anche se risicato, importantissimo in una partita così tirata. I gialloblu però continuano a far male con le ali, Pierre e Hayes su tutti. Impiegati tantissimo, con pochissimo riposo in panchina, i due producono un lavoro eccezionale per il Fener che chiude avanti di 8, grazie ad un prezioso fallo conquistato da Hayes-Davis.

Will Clyburn dimentica il brutto primo tempo e torna il giocatore devastante visto sin qui, con l’Efes che si riavvicina più volte al Fenerbahçe. Il Fener però è bravo a ricacciare indietro l’Efes, con un tira e molla che dura da un’intera partita. Il colpo di grazia definitivo arriva da Pierre, Hayes-Davis (i migliori in campo e sempre impiegati per tutti i 40 minuti) e con le triple di Dorsey decisivo nel finale. Finisce nel peggiore dei modi per l’Efes, con Coach Ataman che si congratula con il collega Itoudis ma lascia la panchina con oltre 30 secondi da giocare e con Clyburn infuriato con la panchina del Fener e autore di un brutto battibecco che rende il finale incandescente.

Il Fenerbahçe si qualifica matematicamente ai Playoffs ma la notizia è la CLAMOROSA eliminazione dei bi-campioni d’Europa in carica. L’Efes non riesce nell’impresa di rimontare dopo una brutta partenza, come successo negli ultimi anni.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – ANADOLU EFES ISTANBUL 103-86 (23-17, 25-23, 24-24, 31-22)

MVP BasketInside: Nigel Hayes-Davis.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Hayes 26, Dorsey 17, Pierre 17, Calathes 14, Motley 11, Guduric 10, Jekiri 8.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Clyburn 21, Micic 16, Larkin 13, Zizic 10, Beaubois 8, M’Baye 8, Bryant 7, Pleiss 3.