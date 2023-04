EuroLega, 33ª giornata: la battaglia è dello Zalgiris Kaunas, che resta in corsa! Il Maccabi Tel Aviv si arrende all’ultimo tiro

La giornata di Eurolega di apre con una vera e propria battaglia in zona playoffs: lo Zalgiris Kaunas deve vincere per non perdere il treno dell’ottavo posto, mentre il Maccabi vuole continuare a lottare per il miglior piazzamento possibile nei playoffs.

QUINTETTO ZALGIRIS: Taylor, Ulanovas, Butkevicius, Brazdeikis, Smits

QUINTETTO MACCABI: Brown, Baldwin, Cohen, Colson, Nebo

Gli israeliani partono bene sospinti dall’ex di turno Josh Nebo, autore di 6 dei primi 8 punti del Maccabi. Dall’altra parte Kaunas risponde colpo su colpo, con le giocate di Smits e Bradzeikis (12-11 al 6′). I sorpassi e controsorpassi continuano, Kaunas tocca il +4 ma poi il Maccabi segna due canestri per chiudere il primo periodo sul 17-17.

Polonara dall’arco apre le danze del secondo quarto, ma Hilliard e Martin rispondono con la stessa moneta per il Maccabi. Ancora Martin e poi Brown firmano il parzialone di 12-2 con cui i gialloblù volano a +7, massimo vantaggio. Il coach lituano non chiama timeout e ha ragione, con i suoi che segnano subito un 7-0 a colmare il gap (29-29 al 14′). Il Maccabi segna sempre, ma Smits dà ossigeno ai lituani che non lasciano scappare nuovamente gli ospiti. Gli israeliani guidano con due possessi di vantaggio, ma Taylor trova 5 punti fondamentali: è poi Baldwin quasi sulla sirena a fissare il punteggio di metà gara sul 42-45.

Si riprende con uno Zalgiris Kaunas più concentrato, che torna infatti a mettere la testa avanti con una super schiacciata di Hayes. Si lotta su ogni pallone, ma ora si segna molto poco: nei secondi 5′ del terzo quarto il parziale dice 6-2 Kaunas e 56-52 al 30′. Baldwin trova 5 punti in fila, compresa una tripla da 20 metri sullo scadere dei 24″! Lo Zalgiris prova a mettere un po’ di margine, ma il Maccabi è sempre lì e trova sempre la giocata giusta nel momento del bisogno (61-61 al 34′). L’elastico continua, ma stavolta con un 6-0 i gialloblù ribaltano la situazione e vanno avanti a 2′ dal termine con Nebo. Ulanovas impatta, poi l’ex di serata si mangia due volte il canestro del +2 Maccabi a 30″ dalla fine: poco dopo Taylor fa 1/2 ai liberi per il +1 casalingo. Timeout e ultimo possesso Maccabi: Wade Baldwin IV penetra, si alza in centro all’area per uno dei suoi tiri che però non entra. La Zalgirio Arena esplode per il 68-67 finale!

MVP Basketinside.com: Isaiah Taylor autore delle giocate decisive negli ultimi 5′ di partita: ha chiuso con 12 punti, 4 rimbalzi e 3 assist

ZALGIRIS KAUNAS – MACCABI TEL AVIV 68-67 (17-17, 42-45, 56-52)

ZAL: Taylor 12, Ulanovas 6, Butkevicius 8, Brazdeikis 9, Smits 13, Polonara 7, Lekavicius 5, Hayes 3, Birutis 2, Dimsa 3, Lukosiunas, Giedraitis NE. All: Maksvytis

MAC: Brown 11, Baldwin 12 (10 assist), Cohen 10, Colson 4, Nebo 11, Martin 12, Hilliard 3, Sorkin 4, DiBartolomeo, Menco NE, Braimoh NE, Ziv NE.