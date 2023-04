EuroLega, 33ª giornata: Valencia piazza il break decisivo nell’ultimo quarto, la Virtus Bologna KO in Spagna

Penultima partita di EuroLega per la Virtus Segafredo Bologna che viaggia a Valencia, in Spagna.

QUINTETTO VALENCIA: Radebaugh, Jones, Puerto, Pradilla, Rivero.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Lundberg, Ojeleye, Shengelia, Jaiteh.

Ultima trasferta europea per la Virtus Segafredo Bologna che in terra spagnola, nel remake della semifinale di EuroCup della passata stagione, affronta il Valencia Lopez-Arostegui e compagni. I padroni di casa partono forte e piazzano il primo parziale della gara (5-0), Jaiteh e Shengelia accorciano le distanze prima che Jones per ben due volte trovi la soluzione dalla media (12-7), Lundberg trova l’appoggio al ferro e riporta a -3 i suoi compagni dopo 5′ dalla palla a due (12-9); la Segafredo trova il pareggio con la tripla di Mannion, 2/2 di Ojeleye ai liberi, tripla di Radebaugh alla quale risponde sempre dai 6′ e 75” Weems per il nuovo vantaggio bianconero (14-15) a 2′ dalla prima sirena. Gara che rimane in sostanziale equilibrio, le V Nere chiudono bene il pitturato e sul finire di quarto trovano il vantaggio con la schiacciata di Mickey, 17 a 19 dopo 10′. E’ sempre Mickey a fare la voce grossa sotto le plance e a portare a +4 la Virtus (19-23) ad inizio del secondo quarto, risposta dei padroni di casa che con Evans e Webb III trovano il momentaneo pareggio a 5′ dall’intervallo lungo (23-23); il match ora si accende, Valencia passa in vantaggio prima di scontrarsi con la risposta virtussina, Jaiteh, Mannion e Ojeleye trovano i canestri del sorpasso (29-32), altra risposta iberica che a 1′ abbondante dalla fine riporta i padroni di casa sul +1 (35-34). Shengelia fai 2/2 dalla lunetta, Evans trova la conclusione impossibile da tre, la Segafredo difende bene sull’ultima azione e riparte in maniera vincente affidando il pareggio a Ojeleye che tutto solo segna, ma proprio sulla sirena Evans appoggia il nuovo vantaggio che manda le squadre negli spogliatoi sul parziale di 40 a 38. La Virtus ritrova subito il pareggio con Ojeleye, tripla di Jones, Jaiteh accorcia ma Pradilla e Puerto trovano il +4 dopo 3′ dalla ripresa del gioco (46-42), nuovamente Ojeleye e Lundberg da tre confezionano il sorpasso (46-47), la gara prosegue in equilibrio con la coppia Ojeleye e Jaiteh che trovano i canestri del nuovo pareggio a 4′ e 30” dalla terza sirena (50-50); si arriva punto a punto alle battute conclusive con la squadra di Coach Mumbru che prova a scappare, Mannion e Mickey provano a stoppare tutto, la tripla del lungo americano riporta così a -1 Bologna, 58 a 57 alla mezz’ora di gioco. Ultimo atto di gara che si apre con il parziale di 11 a 2 per Valencia che vale ora il +10 per la formazione di casa (69-59), la Segafredo fatica contenere gli attacchi spagnoli e 5′ dalla fine si ritrova a -14 (75-59), Jaiteh e Lundberg provano a reagire e accorciano le distanze ma Rivero spegne sul nascere i tentativi di rimonta riportando a tredici le lunghezze di distanza dai bianconeri (77-64). I padroni di casa controllano il ritmo, proteggono l’area e non lasciano che Shengelia e compagni possano rientrare in partita, finisce 79 a 68.

VALENCIA BASKET – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 79-68 (Q1 17 – 19; Q2 40 – 38; Q3 58 – 57)

VALENCIA BASKET: Harper 2, Claver 2, Puerto 4, Pradilla 6, Webb III 7, Lopez-Arostegui 4, Jones 10, Radebaugh 9, Evans 15, Alexander 14, Hermannsson , Rivero 6.

Coach: Mumbru

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mannion 9, Bako, Jaiteh 10, Lundberg 8, Shengelia 6, Hackett, Menalo, Mickey 9, Camara ne, Weems 5, Ojeleye 21.

Coach: Scariolo

Comunicato Virtus Segafredo Bologna