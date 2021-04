Prova di forza dello Zenit che fiacca nel secondo tempo la resistenza di uno stanco Asvel, riprendendosi prontamente dopo il ko subito contro il Cska e vincendo (87-53) la prima delle tre finali in programma alla Sibur Arena che potrebbero valere il meritato pass playoff per i ragazzi di coach Pascual. Grande prova difensiva dei pietroburghesi, in particolare nella seconda parte della gara, in cui hanno tenuto i francesi a soli 16 punti realizzati. In attacco prova corale sotto la solita sapiente guida di Pangos (8 assist). Doppia cifra anche per Baron e Hollins (15 punti a testa), e Gudaitis (che chiude a quota 13).

QUINTETTO ZENIT: Pangos, Hollins, Ponitka, Thomas, Black

QUINTETTO ASVEL: Cole, Diot, Kahudi, Yabusele, Fall

Buon avvio di uno Zenit subito sul pezzo su entrambi i lati del campo: il gioco a due Pangos-Black portava ottimi dividendi e per ben tre volte il canadese regalava cioccolatini all’ex Maccabi. L’Asvel, pur con qualche problema in lunetta, restava a contatto sfruttando i centimetri di Fall; con l’uscita per seconda penalità di Black lo Zenit sembrava perdere anche fluidità offensiva, ma chiudeva la prima frazione tutto sommato in controllo (20-15 al 10′).

Le difese, prerogativa delle due squadre, facevano la voce grossa all’inizio del secondo quarto. Lo Zenit toccava il +8 ma aveva un blackout clamoroso con sciocchezze in serie che permettevano in un amen a Walton e Howard di pareggiare il match (25-25 al 13′). Senza Pangos l’attacco dello Zenit faticava a trovare un filo logico, e tra l’altro l’ex Zalgiris commetteva il secondo fallo appena rientrato in campo. La partita proseguiva sui binari dell’equilibrio, prima che uno scatenato Baron desse nuova verve ai sine-belo-golubye con 9 punti in fila. L’Asvel, però, era vivo grazie anche ad un ritrovato Norris Cole (41-37 al 20′).

Euroleague.net

Zenit superlativo al rientro in campo: break di 15-2 propiziato dal solito Baron e da Thomas e timeout chiesto da coach Parker con i suoi ad un passo dal baratro (56-39 al 24′). I russi fermavano per un po’ la propria produzione offensiva, poco male dato che difensivamente non concedevano assolutamente nulla ai francesi (solo 6 punti nel quarto), i quali sembravano accusare anche un po’ di stanchezza. La tripla di Pangos valeva il +20, e la strada per i ragazzi di Pascual era tutta in discesa (66-43 al 30′).

L’ultimo quarto era puro garbage time, con Hollins che si divertiva siglando 8 punti in fila, deliziando il folto pubblico presente con triple e una schiacciata. Villeurbanne deponeva le armi, ormai solo in attesa della sirena e del volo che la porterà a Tel Aviv per un inedito recupero pasquale.

ZENIT SAN PIETROBURGO – ASVEL LYON VILLEURBANNE (20-15; 41-37; 66-43;

ZENIT: Rivers 5, Pangos 10, Fridzon n.e., Hollins 15, Thomas 9, Baron 15, Khvostov, Zubkov 2, Poythress 4, Ponitka 6, Black 8, Gudaitis 13.Coach: Pascual.

ASVEL: Kahudi 3, Lacombe, Diot 1, Fall 4, Noua, Hayes n.e., Walton 6, Bako 8, Lighty 12, Howard 8, Yabusele 3, Cole 8. Coach: Parker.