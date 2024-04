EuroLega, 34ª giornata: Asvel e Partizan chiudono la regular season con una vittoria

By

I risultati che chiudono la regular season di Eurolega, nell’ultima giornata prima dei playoff.

Il Partizan batte un Valencia in caduta libera, chiudendo nel modo migliore la stagione regolare, sebbene senza centrare nemmeno il play-in. Gli spagnoli partono meglio, ma perdono contatto col ritmo di gara a cavallo tra secondo e terzo tempino, quando vengono surclassati dai colpi di Nunnally e Punter. I serbi scappano via a inizio ultimo quarto, amministrando il vantaggio accumulato, anche in doppia cifra, e chiudono la pratica con relativa agilità. Finale: 79-66.

Partizan Mozzartbet Belgrado vs Valencia Basket 79-66 (15-21; 35-37; 58-52)

Successo casalingo a sorpresa per l’Asvel, che vince sul Barcellona a termine di una sfida molto tirata. Gara controllata dai francesi nel primo quarto, i quali impongono il loro gioco sui due lati del campo. I catalani rispondono e si arriva all’ultimo periodo in parità, dove ad emergere sono i locali, che si aggrappano all’asse Fall-Lee per rendere meno amaro il finale di stagione, chiudendo nel modo migliore un cammino piuttosto complesso.

LCDC Asvel Villaurbanne vs FC Barcelona 76-72 (24-18; 38-42; 57-57)