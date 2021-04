Milano chiude nel migliore dei modi la regular season di EuroLega con un’ampia vittoria sull’efes e la conquista del quarto posto in classifica, che garantisce il fattore campo nei playoff. L’Olimpia ha comandato per 40′, prendenosi la doppia cifra di vantaggio già alla fine del primo quarto e non lasciandola quasi più. L’intensità agonistica di entrambe le squadre è stata pari a zero, ma certamente la vittoria fa bene al morale di Milano, anche perché il rientrante Delaney è stato in campo bene per diversi minuti, Evans ha messo in mostra tutto ciò che Messina spera di avere da lui e Micov è tornato a un buon rendimento in una stagione finora complicata. Poi, certo, i punti che hanno creato i parziali importanti sono stati realizti, ovviamente, da Punter e Shields.

Quintetto Milano: Punter, LeDay, Micov, Tarczewski, Delaney

Quintetto Efes: Larkin, Beaubois, Moerman, Pleiss, Anderson

Messina rinuncia a Hines e fa subito partire il rientrante Delaney in quintetto; le difese sono subito allegre nei primi possessi, con gli attacchi che trovano comodamente ampi spazi, sia sotto canestro che sul perimetro. Non sempre questo si traduce in punti, e anche chi attacca sembra poco interessato a metterci concentrazione o intensità. Giustamente nessuno vuole farsi male e si vede, dato che, anche col passare dei minuti, chiunque ha tutta la libertà del mondo in attacco e la prima persa della partita arriva quasi a metà quarto. Il punteggio resta in equilibrio (10-11 sempre a metà frazione), e anche gli arbitri sembrano volerla far finire il prima possibile non fischiando anche quando arrivano infrazioni di passi evidenti, mentre di falli non ne fischiano sempre per via della situazione finora descritta. Si continua in questo clima da dopolavoro ferroviario fino al termine del quarto, che si chiude sul 29-19. La frazione è durata 16 minuti di orologio e ci sono stati 4 fall in totale: sembra la trasposizione su un campo da basket del personaggio del maestro Canello in Fantozzi, quello del “ritmo, ritmo, così finiamo prima”.

Milano ci prende gusto nel segnare con irrisoria facilità e si prende subito 12 punti di vantaggio sul 33-21: del resto l’impegno difensivo milanese è pari a zero come quello degli avversari, i quali, però, in attacco sbagliano diversi tiri aperti e quindi non tengono il passo dei padroni di casa. Giustamente Messina lascia Delaney in campo per diversi minuti, tanto l’intensità è la stessa di un allenamento e quindi tanto vale fargli prendere un po’ di confidenza col campo. L’unica cosa che aumenta è il numero di falli, per il resto la principale preoccupazione per tutti è sempre quella di non farsi male. A 5’ dall’intervallo lungo Milano è sul 36-25, la partita è anche guardabile perché comunque si tratta di buone squadre che sanno come giocare quando le difese avversarie sono così morbide, ma i contenuti tattici e agonistici sono pari a zero. Arriva il massimo vantaggio interno sul 46-31 su una spettacolare schiacciata al volo su tiro sbagliato di Evans, che salta davvero come un grillo, ma l’Efes aggiusta la mira nel finale di quarto e si va negli spogliatoi sul 49-39.

Il riposo non sembra aver trasmesso voglia ai giocatori, e anche l’inizio della ripresa segue la falsariga del primo tempo. Milano è un po’ più distratta e perde un paio di palle dopo averne persa solo una in tutti i primi 20’, così Beaubois può ridare all’Efes la singola cifra di svantaggio sul 55-48. Punter, però, confeziona da solo un 6-0 che rimette 13 punti tra le due squadre. Al di là di tutto, comunque, l’Efes si sbatte un pochino di più in difesa, soprattutto sul perimetro, però in realtà agli attaccanti milanesi basta passare quel livello di difesa e dalla media le praterie continuano a essere amplissime. Arriva un nuovo +15 (65-50 e poi anche 68-53), poi Rodriguez piazza il +18 e Shields ruba palla e va in contropiede per il +20. Il quarto si chiude su un eloquente 78-56.

L’ultimo quarto è ancora più vupto di contenuti rispetto ai precedenti. Milano si diverte, mantiene comodamente il vantaggio e trionfa sul 98-75.

A|X ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO – ANADOLU EFES ISTANBUL 98-75

TABELLINO MILANO: Punter 18, LeDay 15, Micov 10, Moraschini, Rodriguez 7, Tarczewski 4, Biligha 2, Delaney 2, Shields 19, Brooks 6, Evans 10, Datome

TABELLINO EFES: Larkin 6, Beaubois 15, Singleton 12, Balbay 4, Gecim 2, Sanli 2, Moerman 5, Tuncer 2, Pleiss 11, Micic 8, Anderson 6, Dunston 2

PARZIALI: 29-19, 20-20, 29-17, 20-19

PROGRESSIVI: 29-19, 49-39, 78-56, 98-75

BASKETINSIDE MVP: Shavon Shields