Giornata decisiva per i Playoffs di EuroLega in questo giovedì sera tra Fenerbahçe e Real Madrid. Gli spagnoli sono costretti a vincere per accedere ai Playoffs, in una gara da vinci o torna a casa. Il Fenerbahçe invece, senza Jan Vesely, vuole vincere per mettere pressione all’Olimpia Milano e avere una posizione migliore nei già ottenuti Playoffs.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: De Colo, Guduric, Pierre, Barthel, Duverioglu.

QUINTETTO REAL MADRID: Laprovittola, Taylor, Deck, Tyus, Tavares.

Il Real Madrid parte forte, consapevole che è una partita da win or go home. I madrileni, come già detto in precedenza, devono ottenere la vittoria per accedere ai Playoffs, altrimenti sarà eliminazione. Nico Laprovittola sfrutta i tanti minuti che sa di avere a disposizione (Alocén out e Llull in fortissimo dubbio dalla panchina). L’argentino segna da 3 e si fa sentire in attacco, prendendo in mano le redini offensivi del Madrid. Il Real Madrid sfrutta i centimetri e i muscoli sotto canestro, soprattutto grazie alla pesante assenza in casa Fenerbahçe di Jan Vesely. I turchi soffrono terribilmente in questi primi 10 minuti, senza la loro stella ceca e con un Nando De Colo in forma non ottimale e recuperato last minute. Al termine del primo quarto, il Fenerbahçe segna solo 9 punti ed è sotto di 14 lunghezze contro un Real che vuole assolutamente la vittoria.

Nel secondo quarto, il copione non varia con il Real Madrid a comandare e il Fenerbahçe a rincorrere, ma questa volta con maggiore ispirazione offensiva. I turchi crollano oltre le 20 lunghezze di distacco ma poi si riprendono. Importante l’apporto di Nando De Colo, ottimo in questa seconda frazione e soprattutto di Lorenzo Brown. L’ex Stella Rossa segna 12 punti e permette ai turchi di non mollare, ma di fronte c’è un Real Madrid che da 3 punti è una sentenza. Fabien Causeur e il rientrante Sergio Llull continuano a segnare a ripetizione, con la mano caldissima dalla lunga distanza. Si va all’intervallo sul +13 Real Madrid.

Al rientro in campo, De Colo non ha nessuna intenzione di recitare la parte della vittima sacrificale. L’ex CSKA si accende e inizia a segnare con costanza, conquistandosi falli su falli e creando confusione nella difesa madrilena. Il Real Madrid soffre la sfuriata del francese, ma reagisce con un Nico Laprovittola ispirato dalla lunga distanza. L’argentino a volte forza, ma spesso ha ragione lui, “pagando la cauzione” più volte con il canestro da 3 punti. A 10 minuti dal termine, il Madrid è sempre sul +10, vantaggio che si è ridotto anche grazie ad un De Colo scatenato.

Pronti, via, subito 7-0 in favore degli ospiti, con il Fenerbahçe che sprofonda nuovamente a -17. Sembra (e ripetiamo sembra) il parziale decisivo per il Madrid, concentrato come non mai e come spesso ci ha abituato, vincente e spietato quando conta. L’impressione, si conferma giusta. Il Real Madrid scappa oltre i 20 punti di vantaggio e il Fenerbahçe crolla definitivamente. I turchi, probabilmente meno motivati dei rivali e alle prese con la grana Vesely, alzano bandiera bianca. Sconfitta che non pregiudica i Playoffs, ma che costringe a guardare le avversarie per capire con chi si scontrerà ai Playoffs. Importantissima vittoria per il Madrid, che “salva” una stagione a dir poco complicata, tra infortuni e addii eccellenti. Ennesima super partita di Gabriel Deck, in campo per 39 minuti di gara, stile basket anni 80/90 e indispensabile per Pablo Laso.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – REAL MADRID 67-93 (11-23, 25-26, 21-18, 10-26)

MVP BasketInside: Nico Laprovittola

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Brown 16, Guduric 7, Mahmutoglu, O’Quinn 6, Biberovic, De Colo 23, Pierre 4, Barthel 2, Sipahi, Eddie 6, Muhammed, Duverioglu 3. All: Kokoskov.

REAL MADRID: Causeur 20, Fernandez 6, Abalde 3, Tyus 4, Laprovittola 18 (10 assist), Deck 19, Garuba 2, Carroll, Tavares 6, Llull 8, Thompkins 6, Taylor 1. All: Laso.