EuroLega, 34ª giornata: Hackett è magico, Belinelli “caldissimo”. La Virtus Bologna vince con una super rimonta sull’Olimpia Milano

Derby italiano di EuroLega tra Virtus Segafredo Bologna e Olimpia Milano che chiude la stagione regolare di entrambe le squadre, già eliminate dalla lotta Playoffs.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Ojeleye, Shengelia, Mickey.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Pangos, Shields, Hall, Voigtmann, Davies.

Partita piacevole, attacchi protagonisti e come prevedibile, poca pressione e gioco che fila lascio con la “non posta” in palio. Dopo un inizio equilibrato, l’Olimpia Milano prova l’allungo con un gioco di squadra notevole, senza un vero e proprio padrone della partita. Bene i due lunghi Kyle Hines e Brandon Davies. La Virtus reagisce con il grande ex di giornata, Daniel Hackett grande protagonista. 8 punti, 3 assist e tanta leadership per il play azzurro. +4 Olimpia dopo 10 minuti di gioco.

Il secondo quarto è targato Olimpia Milano. Gli ospiti giocano bene, trovano tiri aperti e oltrepassano la doppia cifra di vantaggio. Grandi percentuali dalla lunga distanza per gli uomini di Messina (7 su 12) e finalmente anche campo e minuti per Gigi Datome. La Virtus soffre, sbaglia tantissimi, troppi, liberi e rischia di sprofondare. Un timeout di Coach Scariolo però “sveglia” i suoi ragazzi che d’orgoglio reagiscono. Jaiteh, dopo tanti errori dalla lunetta, si prende delle rivincite ed è il protagonista del finale di quarto che vede la Virtus chiudere sotto di 8.

Al rientro in campo, è un’altra Virtus. La vecchia guardia vuole vincere questo derby, con Hackett e Belinelli onfire in questa serata. 5 su 9 per l’ex NBA che sta vivendo un’altra giovinezza in questa stagione di EuroLega, partita con poco spazio e chiusa da grande protagonista. L’Olimpia subisce la rimonta bolognese, ma reagisce riportandosi avanti nel punteggio. Voigtmann segna dalla lunga distanza e anche Hall è molto preciso per l’Olimpia ma a 10 minuti dal termine è una partita equilibratissima con soli 3 punti di vantaggio per i Campioni d’Italia.

Si alza il livello dei contatti e dell’intensità in questo ultimo quarto con le due squadre che, nonostante non conti ai fini della classifica non sia rilevante, vogliono ottenere la vittoria. Daniel Hackett e Marco Belinelli sono super in questa serata ed è grazie ai due veterani che avviene il sorpasso. L’Olimpia ci prova, con Voigtmann in particolare, ma Hackett è onfire e in missione speciale questa sera. Doppia doppia da 25 punti e 10 assist per Daniel, eccezionale stasera e ben aiutato da un Belinelli pericolosissimo e anche lui oltre quota 20. Baron e Voigtmann non mollano e da 3 riportano l’Olimpia sino al -3, ma la Virtus è brava a gestire nel finale dalla lunetta.

Brutta sconfitta per l’Olimpia nel derby italiano di EuroLega con la Virtus, soprattutto per come è maturata, dopo aver raggiunto le 14 lunghezze di vantaggio nel primo tempo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 89-84 (22-26, 17-21, 26-21, 20-10)

MVP BasketInside: Daniel Hackett

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 25, Belinelli 21, Shengelia 15, Jaiteh 13, Ojeleye 7, Mickey 4, Bako 2, Weems 2, Lundberg.

OLIMPIA MILANO: Voigtmann 19, Baron 14, Davies 10, Datome 8, Hall 8, Hines 8, Pangos 5, Shields 5, Tonut 4, Thomas 3, Ricci.