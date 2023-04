EuroLega, 34ª giornata: Il Fenerbahçe si butta via a Belgrado ma ottiene lo stesso i Playoffs. Alba Berlino facile sull’Asvel

Alba Berlino e Stella Rossa vincenti nella serata di EuroLega, anche se ad esultare alla fine è il Fenerbahçe.

ALBA BERLINO – ASVEL VILLEURBANNE 88-71

Dominio dell’Alba che vince nettamente sull’Asvel e chiude con una bella vittoria la stagione di EuroLega di fronte al pubblico di casa della Mercedes Benz Arena. Tanti minuti in campo per tutti e due i roster e nessun “dominatore” per l’Alba Berlino ma tanti giocatori a referto. L’MVP è un Luke Sikma leader assoluto di questa squadra giovane e divertente da vedere. Chiude male l’Asvel, una stagione da dimenticare per i francesi.

ALBA BERLINO: Olinde 12, Sikma 12, Thiemann 11, Lammers 10, Smith 10, Lo 9, Wetzell 8, Zoosman 8, Delow 5, Mattisseck 3, Procida, Schneider.

ASVEL VILLEURBANNE: Fall 14, De Colo 13, Mathews 12, Lighty 7, Diot 6, Tyus 6, Kahudi 4, Obasohan 4, Bost 3, Noua 2, Pons.

STELLA ROSSA – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 91-89

Incredibile occasione sciupata dal Fenerbahçe che a 30 secondi dal termine comandava la partita con due possessi di vantaggio e poi si è ritrovato a perdere dopo un supplementare. Sconfitta indolore per fortuna degli uomini di Itoudis che ottengono lo stesso la qualificazione ai Playoffs di EuroLega grazie alla sconfitta del Baskonia al Pireo contro l’Olympiacos. Non basta al Fener un dominante Motley da 27 punti e 8 rimbalzi. MVP di serata un Campazzo magistrale da 24 punti e tantissima leadership nei momenti decisivi.

STELLA ROSSA: Campazzo 24, Dobric 22, Vildoza 17, Mitrovic 12, Martin 6, Petrusev 5, Markovic 3, Lazarevic 2, Holland, Ilic, Nedovic.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Motley 27, Hayes 19,, Dorsey 12, Calathes 11 (12 assist), Guduric 11, Pierre 7, Jekiri 2, Biberovic.