EuroLega, 3ª giornata: Howard continua a dominare per Baskonia. Non si ferma più l’Alba Berlino di Gabriele Procida

Le altre due partite di EuroLega della giornata vedono scontrarsi Alba Berlino contro Panathinaikos e Baskonia contro Stella Rossa.

ALBA BERLINO – PANATHINAIKOS 94-65 (17-9, 26-24, 21-12, 30-20)

Dominio totale dei tedeschi dell’Alba Berlino che continuano a vincere, portando così il loro record a 3 vittorie e 0 sconfitte. Il Panathinaikos è sempre sotto nel punteggio dal primo all’ultimo minuto, in un monologo tedesco. Luke Sikma è l’MVP di giornata con 16 punti, 15 rimbalzi e 6 assist in una prestazione totale. Molto bene anche Blatt con 15 punti, 7 assist e una grande leadership. Ancora una prestazione positiva per Gabriele Procida in campo e sempre più a suo agio nel parquet di EuroLega. A nulla valgono i 14 di Grigonis e i 13 di Andrews per il Panathinaikos.

ALBA BERLINO: Sikma 16, Blatt 15, Wetzell 11, Koumadje 10, Zoosman 10, Lammers 10, Olinde 7, Procida 6, Delow 5, Mattisseck 3, Machowski 2, Schneider 2.

PANATHINAIKOS: Grigonis 14, Andrews 13, Lee 11, Gudaitis 8, Williams 6, Bochoridis 5, Ponitka 5, Mantzoukas 3, G.Kalaitzakis, P.Kalaitzakis, Papagiannis.

What a night! 🤩 Best of ALBA beim 94:65-Sieg gegen @paobcgr: @LCSikma43: 16pt 15rb 6as

Tamir Blatt: 15pt 7as@YWetzell: 11pt 4rb

Christ Koumadje: 10pt 6rb 2bl



📸 Camera4 pic.twitter.com/hWCBwFCLMb — ALBA BERLIN (@albaberlin) October 19, 2022

BASKONIA – STELLA ROSSA 92-75 (23-24, 19-23, 17-10, 33-18)

Continua lo show personale di Markus Howard. L’americano registra l’ennesimo trentello europeo, dominando e trascinando Baskonia nella ripresa. L’americano, una delle maggiori sorprese estive, è inmarcabile ma è anche aiutato da un ottimo Darius Thompson. L’ex Brindisi gioca una buonissima partita da 18 punti, sempre al centro dell’attacco basco. La Stella Rossa dopo un primo tempo equilibrato, crolla nella ripresa nonostante il duo Mitrovic – Dobric. Baskonia come l’Alba Berlino, a quota 3 vittorie e 0 sconfitte in un super inizio di stagione in EuroLega.

BASKONIA: Howard 30, Thompson 18, Marinkovic 10, Hommes 9, Costello 8, Kotsar 8, Sedekerskis 6, Giedraitis 3, Kurucs, Raieste.

STELLA ROSSA: Mitrovic 17, Dobric 14, Bentil 11, Ivanovic 11, Petrusev 10, Markovic 5, Adams 3, Lazic 2, Martin 2, Lazarevic.