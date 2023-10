EuroLega, 3ª giornata: La Virtus Bologna domina l’Alba Berlino al PalaDozza di un ottimo Matteo Spagnolo

La Virtus Bologna affronta l’Alba Berlino nella prima delle due partite della settimana del doppio turno di EuroLega. Importantissimo ottenere i 2 punti dopo la super vittoria contro Monaco della scorsa settimana.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

QUINTETTO ALBA BERLINO: Samar, Brown, Thomas, Olinde, Thiemann.

Ottimo inizio per la Virtus Bologna che con grande intensità e un Marco Belinelli subito caldo, mette immediatamente il muso avanti. L’Alba Berlino sbanda e soffre i muscoli degli uomini di Luca Banchi. Ma non è solo Belinelli, la Virtus è una macchina perfetta in questo primo quarto dove domina senza pietà un’Alba Berlino in netta difficoltà. La difesa virtussina è asfissiante, l’Alba segna solo 11 punti e di fronte c’è una Virtus che ne mette 27. Perfetti primi 10 minuti per le V nere, avanti di 16.

Molto bene da 3 punti, come già ampiamente mostrato in questo inizio di stagione, Ogjen Dobric. Il serbo segna 2 triple ma l’Alba Berlino finalmente trova punti e soluzioni offensive dopo un primo quarto pessimo. Sterling Brown e Johannes Thiemann sono i più positivi per i tedeschi, o almeno quelli che cercano soluzioni in attacco con più decisione. L’inerzia però dura poco in favore dei tedeschi e torna subito verso i padroni di casa. Toko Shengelia gioca un gran primo tempo, in doppia cifra e spina nel fianco della difesa dell’Alba. Tanto caos e confusione nell’attacco degli ospiti e troppa facilità nel concedere punti. +18 All’intervallo per la Virtus Bologna.

L’Alba entra in campo con l’intenzione di rimontare uno scarto importante e l’inizio di ripresa è dalla loro parte. Olinde entra in ritmo e con 9 punti in fila è il giocatore più caldo del terzo quarto ma soprattutto permette ai tedeschi di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Problemi? Ci pensa Toko Shengelia. Il georgiano è onfire stasera, bravo a trovare soluzioni dentro e fuori il pitturato. Shengelia scavalla quota 20 e con 10 minuti di giocare il vantaggio Virtus torna ad essere importante, +16 con la tripla di Lundberg.

La Virtus gestisce bene il vantaggio ma l’Alba ci prova ed è con Matteo Spagnolo che prova a rimontare, una situazione molto complicata. La guardia azzurra si accende e raggiunge la doppia cifra personale con ottime soluzioni offensive. Spagnolo è scatenato, segna anche la sua prima tripla in EuroLega ma la Virtus ha un vantaggio notevole e un Shengelia vicino alla perfezione in questa serata. L’Alba Berlino però è una squadra che gioca il suo basket sempre, indipendentemente dal punteggio e torna anche a -8 nel finale. Gli ultimi minuti non riservano sorprese ed è la seconda vittoria consecutiva Virtus Bologna in questo inizio di EuroLega.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ALBA BERLINO 87-76 (27-11, 17-15, 23-25, 20-25)

MVP BasketInside: T.Shengelia

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 26, Mickey 15, Belinelli 12, Cordinier 7, Dunston 7, Dobric 6, Hackett 5, Lundberg 3, Pajola 3, Smith 3, Abass.

ALBA BERLINO: Brown 17, Spagnolo 15, Thiemann 13 (10 rimbalzi), Olinde 10, Delow 6, Schneider 4, Mattisseck 3, Bean 2, Nikic 2, Procida 2, Thomas 2, Samar.