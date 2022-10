EuroLega, 3ª giornata: l’Efes cade contro il Valencia, vittorie casalinghe per Fener e Maccabi, bene il Barça

ANADOLU EFES 91 – 92 VALENCIA BASKET (21-20;45-45;68-66)

Grande spettacolo ad Istanbul dove i padroni di casa dell’Efes cadono al fotofinish contro il Valencia. Sono i due tiri liberi di James Jones Jr. a decidere un match molto equilibrato e che gli sbagliano conquistano 92-91 in quella che è la prima vittoria stagionale in EuroLega. L’Efes, invece, perde ancora e lo fa in un altro match molto tirato come quello di Monaco della scorsa settimana. Punteggio spesso in parità, con i turchi che vanno avanti di cinque a fine primo quarto, ma subiscono la rimonta firmata Claver. Nel secondo periodo sono gli ospiti a provare la fuga, 31-37 con Harper, ma Micic comincia a martellare il canestro avversario e porta le squadre negli spogliatoi a quota 45. Nel secondo tempo si corre punto a punto, James Jones risponde a Bryant, Alexander a Clyburn, poi nel finale Bryant mette il canestro del +5, 83-78, e il match sembra indirizzato verso la Turchia. Ma il Valencia reagisce, piazza il break da 10-3 e ribalta la situazione. Nel finale Beaubois porta i suoi avanti di 1, ma i due tiri liberi di James Jones regalano il match al Valencia.

Tabellino

Efes: Micic 22, Clyburn 18, Bryant 10, Pleiss 9, Zizic 8, Mbaye 7, Dunston 6, Polonara 6, Beaubois 5

Valencia: Dubljevic 20, James Jones Jr. 15, Claver 12, V. Rossom 12, Alexander 6, Lopez-Arostegui 6, Gayan 5, Harper 5, Prepelic 5, Puerto 3, Radebaugh 3

FENERBAHCE 84 – 63 ASVEL (25-19;42-36;65-46)

Vince e convince il Fenerbahce che ha la meglio 84-63 sul malcapitato Asvel. La squadra turca domina sin dal primo quarto, mette distanza con gli avversari e già nel prima quarto va avanti di 7, con la tripla a bersaglio di Wilbekin. Secondo quarto interlocutorio, dove i francesi rispondono canestro su canestro a Guduric e compagni, ma senza mai trovare lo spiraglio per rientrare forte nel match, 42-36 all’intervallo. Nel terzo periodo fuga decisiva del Fener che nei primi cinque minuti del periodo concede appena due punti agli avversari, volando sul +16 con i canestri di Calathes. Il vantaggio diventa ancora maggiore nel finale di quarto, con Fall che non riesce a contenere le folate della squadra turca. Il finale è marcato Edwards, poi top scorer del match con 19 punti. Finisce 84-63 per il Fenerbahce che continua il suo percorso netto in EuroLega.

Tabellino

Fenerbahce: Edwards 19, Wilbekin 15, Motley 13, Calathes 11, Guduric 7, Birsen 6, Pierre 5, Jekiri 5, Hazer 3

Asvel: Fall 17, De Colo 10, Lauvergne 8, Pons 7, Mathews 6, Obasohan 5, Lighty 4, Lacombe 4, Noua 2

MACCABI TEL AVIV 78 – 70 MONACO BASKET (14-20; 31-42; 52-59)

Rimonta importante del Maccabi Tel Aviv che prima sprofonda contro il Monaco ma con un colpo di reni nell’ultimo periodo conquista il secondo successo in questo inizio di stagione europea. Comincia davvero bene il match della squadra monegasca, con Loyd protagonista assoluto del primo tentativo di fuga, 12-18, al minuto 8. Il Maccabi è in difficoltà in fase offensiva e si espone ad un altro allungo degli ospiti, con Hall e Okobo che confezionano il +14, 16-30. Il Monaco spinge forte fino al diciottesimo e fa male agli avversari, ancora con il canestro di Loyd per un sorprendente +19, ma il Maccabi rialza parzialmente la testa e torna negli spogliatoi sotto “solo” di 11. Nel terzo periodo si tira molto dall’arco, gli israeliani approfittano di Baldwin e Hollins e cominciano a rosicchiare qualche punto al Monaco che, in bambola, torna in campo nel quarto periodo praticamente con nessun buon tiro nelle mani. Il sorpasso arriva al 33′, con il canestro di Sorkin del 61-59, i monegaschi provano a resistere, tengono il -2 con James fino al 38′ ma non basta. Maccabi vittorioso 78-70, occasione sprecata per il Monaco.

Tabellino

Maccabi: Baldwin 21, Brown 13, Sorkin 10, Martin 9, Colson 8, DiBartolomeo 6, Hollins 5, Poythrees 4, Adams 2

Monaco: Loyd 21, James 15, Okobo 9, Diallo 8, Brown III 7, Blossomgame 6, Motiejunas 2, Hall 2

BAYERN MONACO 73 – 84 BARCA BASKET (18-18; 34-37; 54-65)

Vittoria importante in terra tedesca per il Barcellona che espugna Monaco di Baviera con un ottimo terzo periodo, dopo due quarti di equilibrio. Il match si gioca punto a punto nel primo quarto, con gli spagnoli che ad inizio secondo provano ad allungano e vanno fino al +7 con Abrines. Si segna poco sul parquet tedesco, il Bayern rientra con Walden e Wieler-Babb per il 34-37 con cui si va negli spogliatoi. Al rientro dalla pausa lunga i blaugrana volano sulla spinta di Vesel e Laprovittola, mentre la reazione del Bayern non sortisce gli effetti sperati e si trova sotto di 16, 45-61. I bavaresi accorciano, provano a stare nel match prima con Lucic e poi con Winston, ma il Barça difende la doppia cifra di vantaggio e va a chiudere sul 73-84.

Tabellino

Bayern: Rubit 19, Winston 11, Wieler-Babb 8, Jaramaz 8, Lucic 8, Walden 8, Hunter 5, Obst 5, Gillespie 1

Barça: Vesely 14, Abrines 14, Laprovittola 14, Sanli 9, Kalinic 7, Satoransky 7, Jokubaitis 7, Tobey 5, Da Silva 4, Higgins 3