EuroLega, 3ª giornata: Kostas Sloukas for the win! L’Olympiacos espugna Madrid trascinata Sloukas, Larentzakis e un super Vezenkov

Big match di giornata in EuroLega che vede affrontarsi Real Madrid e Olympiacos Pireo. Le due squadre, reduci da una Final Four, puntano ad arrivare in fondo ed entrambe hanno i favori dei pronostici, con i due roster rinforzati e partiti molto bene in questo inizio di stagione.

QUINTETTO REAL MADRID: Rodriguez, Hezonja, Yabusele, Deck, Tavares.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Canaan, McKissic, Vezenkov, Fall.

Tanto equilibrio in questo inizio di gara tra Madrid e Olympiacos. Molto bene per gli ospiti il duo Walkup – Vezenkov, sempre più importanti per Coach Bartzokas. Walkup difende come pochi in Europa e in attacco sembra essere molto ispirato, non solo in versione assistman ma anche a livello realizzativo mentre Sasha Vezenkov è uno dei migliori in Europa, senza se e senza ma al momento. Ma il Madrid non ci sta e con Yabusele e il Chacho Rodriguez si riporta sotto nel punteggio.

Nel secondo quarto il Real Madrid prova la fuga. Sergio Rodriguez inventa, Cornelie e Hezonja finalizzano gli assist del Chacho. Molto bene il Real Madrid con anche un vantaggio che sfiora la doppia cifra, ma l’Olympiacos è grande squadra e reagisce. Una grande squadra è trascinata da un grande giocatore come lo è Kostas Sloukas. Il playmaker greco si carica la squadra sulle spalle, con il punteggio all’intervallo che vede le due squadre divise da una sola lunghezza. We have a game.

Nel terzo quarto Vezenkov continua a dominare, già oltre quota 20 punti e in doppia doppia con una presenza fissa a rimbalzo. Il bulgaro gioca una pallacanestro meravigliosa, ma il Madrid è una super squadra con tantissime armi a disposizione. L’MVP dell’ultima ACB, Dzanan Musa è una di queste. Il bosniaco è caldissimo e con 4 triple prova a spingere nuovamente il Madrid verso la fuga della vittoria ma con questo Vezenkov è durissima stasera. A 10 minuti dal termine è +1 Olympiacos.

Nell’ultimo quarto si alzano i giri del motore della partita e quando conta, il nome è sempre quello, Sergio Llull. Il 23 del Madrid si accende e segna alcune triple da distanza siderale, che manderebbero KO quasi qualsiasi squadra, ma non questo Olympiacos che non molla. Vezenkov, con l’aiuto prezioso di Sloukas e del duo Larentzakis – Bolomboy, tengono a galla la squadra del Pireo. Che partita, di qualità altissima e che finale. Il Madrid prova ad allungare ma la reazione greca è super. Il finale è punto a punto e la decide una magia di Kostas Sloukas. Il veterano greco segna ed è decisivo per la vittoria esterna dell’Olympiacos. Prima sconfitta per il Real Madrid in casa in questa EuroLega contro un super Olympiacos.

REAL MADRID – OLYMPIACOS PIREO 87-89 (21-20, 17-17, 24-26, 25-26)

MVP BasketInside: Sasha Vezenkov

REAL MADRID: Musa 17, Llull 14, Tavares 14, Yabusele 13, Cornelie 11, Deck 5, Hezonja 5, Causeur 3, Rodriguez 3, Poirier 2, Abalde.

OLYMPIACOS PIREO: Vezenkov 23, Sloukas 14, Bolomboy 11, McKissic 10, Walkup 9, Larentzakis 8, Fall 6, Peters 5, Canaan 3, Lountzis.