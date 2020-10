EuroLega, 4ª giornata: Aaron Harrison sulla sirena! L’Olympiacos batte al fotofinish il Maccabi

Il menu della 4ª giornata di EuroLega propone, tra le altre partite, un classico intramontabile della pallacanestro continentale: Olympiacos – Maccabi. Al Pireo, dove 48 ore fa l’Olimpia Milano è caduta per la prima volta in stagione, sbarca oggi la squadra israeliana allenata da Ioannis Sfairopoulos. Serata speciale per il coach greco, che ad Atene, naturalmente sponda bianco-rossa, ha vissuto quattro entusiasmanti stagioni, dal 2014/15 al 2017/18.

Non c’è però troppo spazio per la nostalgia nel cuore degli ex di serata – anche per Othello Hunter si tratta infatti di un tuffo nel passato. Il Maccabi vuole riscattare le brucianti sconfitte patite contro Bayern Monaco e CSKA, dopo l’esordio vincente contro l’Alba Berlino.

Discorso diametralmente opposto per i padroni di casa, reduci da due vittorie. Oltre a Milano, settimana scorsa gli uomini di Georgios Bartzokas hanno battuto gli acerrimi nemici del Panathinaikos nel derby ad OAKA! Due vittorie tutt’altro che banali, mentre nella prima giornata l’Oly è stato beffato, di misura, da uno Zalgiris Kaunas ancora imbattuto. Capitan Spanoulis e compagni vorranno vincere la terza partita consecutiva “ammazzando” un’altra storica big del basket europeo. Ma una cosa è certa: il Maccabi Tel Aviv di Sfairopoulos venderà cara la pelle al Peace and Friendship Stadium.

QUINTETTO OLYMPIACOS: Sloukas, McKissic, Papanikolaou, Vezenkov, Ellis

QUINTETTO MACCABI: Wilbekin, Bryant, Caloiaro, Blayzer, Zizic

Primi due minuti di ottime difese, poi Octavius Ellis sblocca schiacciando su assist di Kostas Sloukas. Sia Kostas Papanikolaou che Sasha Vezenkov puniscono dall’arco gli ospiti, che replicano a loro volta con Ante Zizic e due bombe di OZ Blayzer. Il Maccabi si porta avanti soprattutto grazie alla vena realizzativa di Elijah Bryant e Tyler Dorsey, mentre l’Oly del primo quarto viene sorretto quasi esclusivamente dall’efficace pick’n roll duo Sloukas-Ellis. Dopo 10 minuti, israeliani avanti 15-22.

Nel secondo periodo Vassilis Spanoulis suona subito la carica lasciando partire una tripla delle sue. Othello Hunter tiene in piedi il Maccabi, colpito dall’immancabile petaktari di Georgios Printezis e dai bersagli di un brioso Harrison. Charles Jenkins sorpassa con una tripla dall’angolo (29-26), coach Sfairopoulos deve chiamare timeout perché l’energia mentale dei suoi sta calando. La sveglia in attacco prova a darla Scottie Wilbekin, ma dall’altra parte intanto Kill Bill Spanoulis porta a scuola lo sbarbato Sandy Cohen. L’Oly prova ad allungare con Hassan Martin e Printezis ma puntualmente Bryant, Jones e Wilbekin ricuciono i mini strappi. Il Maccabi va così negli spogliatoi sotto di appena 4 lunghezze, 44-40. Percentuali alte per entrambe le squadre, difese da rivedere. Harrison e Bryant top scorers a quota 9 punti.

Il secondo tempo comincia col tap-in schiacciato da Octavius Ellis, il quale però commette il terzo fallo personale, a limitare la sua ottima partita. Zizic e Jones tengono a contatto il Maccabi, ma Hassan Martin non fa rimpiangere il compagno di reparto. Poi, si accende Shaquielle McKissic: della sua regia beneficia Vezenkov, le cui due triple mandano a +10 i padroni di casa. Il Maccabi reagisce con Jones, Wilbekin e Caloiaro, prima dell’impressionante and one dello scatenato – ma anche un po’ impreciso – McKissic (59-52). Meglio Hunter e Blayzer di Zizic e Bender per un Maccabi che paga a caro prezzo qualche palla persa banale. L’Olympiacos è sulle spalle di un Hassan Martin indomabile sotto le plance, mentre le redini dell’attacco Maccabi le hanno in mano Elijah Bryant e Chris Jones. Proprio quest’ultimo chiude il terzo quarto rispondendo con la stessa moneta alla tripla di Sloukas. 69-66 a 10′ dalla fine.

Martin continua a giganteggiare nel pitturato nonostante a marcarlo ci sia un cliente tutt’altro che comodo come Othello Hunter. I padroni di casa però esauriscono il bonus dopo appena tre minuti: Wilbekin e compagni ne approfittano. Gli ospiti rimettono infatti la testa avanti con Blayzer – ottimo anche in difesa – e Hunter protagonisti (73-74). Sono sempre le solite palle perse – 14, al fronte di 15 assist – a impantanare la squadra di Sfairopoulos. A 3 minuti dalla fine contro-sorpassa Spanoulis in penetrazione, poi Vezenkov replica alla bomba di Wilbekin con un’altra bomba. Jenkins, specialista difensivo, viene mandato sulle piste di Wilbekin, che fa solo 1/2 in lunetta, così come Blayzer. Vezenkov e Spanoulis sono decisivi in positivo per l’Oly nel convulso finale di partita (82-79), mentre Wilbekin si mangia due punti facili di capitale importanza. Ma non è finita: Chris Jones in lunetta a 11″ dalla fine, sul -3 Maccabi.

La combo guard statunitense però fa 0/2 (quanto ha sprecato il Maccabi!), ma svetta Othello Hunter a rimbalzo d’attacco! Palla fuori e tripla immediata di – chi, se non lui? – Scottie Wilbekin… A segno! 82 pari a 7″ dalla sirena finale.

C’è spazio però per la replica Oly: riceve Aaron Harrison, che nonostante sia contestato da Bryant si alza da 3 punti, la sirena suona e… Boom! Bomba della vittoria! Vince l’Olympiacos 85-82, pazzesco finale di partita al Pireo.

OLYMPIACOS PIREO – MACCABI TEL AVIV 85-82 (15-22; 44-40; 69-66)

PARZIALI: 15-22; 29-18; 25-26; 16-16.

TABELLINO OLYMPIACOS: Harrison , Larentzakis, Spanoulis , Sloukas , Martin , Vezenkov , Printezis , Papanikolaou , Jean-Charles , Jenkins , Ellis , McKissic . Coach: Georgios Bartzokas

TABELLINO MACCABI: Bryant , Wilbekin , Jones , Caloiaro , Hunter , Cohen, Dorsey , Blayzer , Bender , Sahar NE, Zizic , Alber NE. Coach: Ioannis Sfairopoulos

MVP BASKETINSIDE: Aaron Harrison.