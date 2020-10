EuroLega, 4ª giornata: Fontecchio show contro il CSKA, l’ALBA Berlino espugna Mosca

Quarta giornata di EuroLega per il CSKA Mosca che ha rialzato la testa con due vittorie consecutive dopo la sconfitta al debutto contro il Barcellona e ospita l’ALBA Berlino. I tedeschi, invece, hanno cominciato malissimo la stagione europea con tre sconfitte in altrettante gare e l’ultimo posto in classifica.

Quintetto CSKA Mosca: Hackett, Hilliard, Kurbanov, Bolomboy, Shengelia

Quintetto ALBA Berlino: Eriksson, Siva, Sikma, Fontecchio, Lammers

CSKA Mosca 88 – 93 ALBA Berlino (19-17; 51-47; 65-68)

Ritmi bassi a Mosca nei primi minuti di gioco, Hilliard da una parte e Siva dall’altra muovono il tabellino ma le squadre sono contratte e lo spettacolo latita. Serve arrivare al 6′ per trovare nuovamente un canestro dal campo con Shengelia, a cui fa seguito il primo canestro della serata di Simone Fontecchio per il 7-8 al 6′. Le squadre restano attaccate, l’Alba Berlino piazza un minibreak ma negli ultimi possessi arriva il 5-0 del CSKA che chiude in vantaggio 19.-17 il primo quarto di gioco.

L’apertura di secondo quarto è di marca tedesca, Lo e Fontecchio smuovono gli ospiti fino al +4, ma la sfida a distanza tra italiani vede protagonista anche Hackett che piazza la tripla del sorpasso, sul 30-29, a metà secondo quarto. Ma questa sembra la serata di Simone Fontecchio e l’ex giocatore, tra le altre, dell’Olimpia Milano piazza sette punti consecutivi per i suoi riuscendo a tenere a contatto i suoi. Negli ultimi due minuti sono James e Clyburn a provare a dare uno strappo al match, con il canestro nel finale di Lammers che porta le squadre agli spogliatoi sul 51-47 in favore dei ragazzi di Dimitris Itoudis.

Al rientro dalla pausa lunga, neanche a dirlo, è Simone Fontecchio il protagonista assoluto dell’Alba Berlino con due canestri che al 22′ valgono il pareggio a quota 51. Le certezze degli ospiti, però, vengono meno nei minuti successivi e il CSKA ne approfitta con i soliti Clyburn e James per il nuovo vantaggio, +7, sul 60-53. I russi sono più forti ma non riescono a tenere alto il livello di attenzione e soffrono in difesa con l’Alba Berlino che si rifà ancora una volta sotto e riesce a chiudere addirittura avanti il terzo periodo sul 65-68 con il canestro di Granger.

Fontecchio e compagni si presentano alle porte degli ultimi dieci minuti di gara con tre punti di vantaggio, il CSKA è in bambola e nei primi due colleziona tre palle perse concedendo due triple a Granger ed Eriksson per il clamoroso +9. Itoudis chiama time-out, i russi si iscrivono nel tabellino dell’ultimo periodo con James ma è ancora Eriksson dall’arco a regalare la doppia cifra di vantaggio agli ospiti. Il CSKA capisce che è il momento di forzare nel tentativo di rimontare la gara e si affida a Mike James, parziale di 5-0 e partita rimessa in discussione. Ma al 35′ arriva, precisa e puntale, l’ennesima bomba a bersaglio di Simone Fontecchio che raggiunge i 20 punti in una serata da incorniciare a prescindere dal risultato finale. L’Alba Berlino sembra avere paura di vincere ed è ancora break in favore del CSKA, un 6-0 che vale il -2 a 3:30 dalla fine, 78-80. Nonostante le difficoltà i tedeschi mantengono un minimo vantaggio e grazie ai canestri di Sikma conquistano un inaspettata vittoria. Risultato finale a Mosca, 88-93 in favore dell’Alba Berlino.

Tabellino

CSKA Mosca: Bolomboy 5, Khomenko, James 27, Hilliard 8, Ukhov, Hackett 3, Voigtmann 2, Clyburn 25, Shengelia 9, Umrikhin, Milutinov 4, Kurbanov 5

ALBA Berlino: Lo 15, Siva 12, Giffey 9, Eriksson 13, Mattisseck, Schneider, Olinde 2, Fontecchio 20, Granger 7, Sikma 11, Lammers 4