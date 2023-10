Eurolega 4ª giornata: il Maccabi Tel Aviv sbanca OAKA all’overtime e batte il Panathinaikos

Serve un overtime al Maccabi per centrare la sua prima vittoria esterna in Eurolega. Dopo 45′ appassionanti gli israeliani di Katash mettono al tappeto il Panathinaikos che perde la sua seconda gara casalinga su tre disputate sul parquet dell’OAKA.

Gara decisa nel prolungamento dove il Maccabi ha trovato il guizzo per andare sul +5 trascinato dai suoi due uomini migliori, Bonzie Colson e Lorenzo Brown. I padroni di casa nell’ultimo minuto sono riusciti a recuperare e a presentarsi a 6″ dalla fine con 3 punti da recuperare e Kostas Sloukas con in mano tre liberi per il nuovo pari. Il play ateniese sbaglia il secondo tiro dalla lunetta impedendo così alla squadra di Ataman di andare in parità con Brown che un secondo dopo ha fatto 2/2 e messo in congelatore la vittoria.

Prima del supplementare la partita ha visto un bel Maccabi andare anche sul +14 sostenuto da ottime percentuali da tre punti. Di Bartolomeo e Brown hanno bruciato la retina del Panathinaikos che ha rincorso per lunghi tratti. Soltanto nella parte finale dei regolamentari i verdi di casa sono riusciti ad avere l’inerzia in mano. Al 38′ una tripla di Vildoza ha portato il Pana a +2 (70-68) ma Colson ha subito riportato tutti in parità. A 7″ dallo stop Mitouglu ha segnato un solo libero per il 72-70, nella lotta per il rimbalzo dopo il 2°tiro Lessort commette fallo su Sorkin e il Maccabi ha così l’opportunità di impattare ancora. 0/2 del giocatore nativo di Miinsk ma sulla ripresa del gioco c’è Nebo che si avventa sul rimbalzo offensivo e appoggia a canestro i punti che manda tutti all’overtime.

Alla fine non bastano i cinque ateniesi in doppia cifra per consentire ad Ataman (espulso a metà del terzo quarto) di proseguire la striscia positiva in casa dopo il successo contro il Bayern della scorsa settimana. Il double round di EuroLega invece si chiude con il sorriso per il Maccabi che dopo il k.o di Valencia si riscatta cogliendo due ottimi punti.

PANTHINAIKOS-MACCABI TEL AVIV 81-86 OT (15-20, 9-19, 25-18, 23–15, 9-14)



PANATHINAIKOS: Kalaitzakis 2, Vildoza 15, Guy, Balcerowski, Sloukas 9, Grant 8, Lessort 12, Antetokounmpo 10, Grigonis 13, Hernangomez 1, Mitoglou 11, Mantzoukas. Coach: Ataman

MACCABI TEL AVIV: Cleveland 5, Webb, Brown 11, Menco, Sorkin 4, Dibartolomeo 15 15, Rivero, Cohen 3 ,Nebo 12, Blatt 12, Colson 21. Coach: Katash