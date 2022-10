EuroLega, 4ª giornata: Poker del Fenerbahce, Zalgiris ancora vincente nel finale. Tutto facile per il Maccabi

Zalgiris Kaunas-FC Barcelona 73-72 (20-19, 24-16, 11-21, 18-16)

Dopo la Virtus anche il Barcellona cade in casa dello Zalgiris e come le VNere anche i blaugrana vengono battuti dai lituani al termine di una gara molto equilibrata, dove il divario tra le due squadre non è mai salito sopra la doppia cifra e che i padroni di casa hanno tenuto in mano sapendo ben resistere alle spallate dei catalani. Zalgiris avanti 20-19 al 20′ e in grado di allungare sul 44-35 all’intervallo. Nella ripresa il Barca dopo essere andato a -9 rimonta fino a prendersi il vantaggio di un punto al 30′ (57-56). Lo Zalgiris nell’ultimo quarto riesce a riprendere l’inerzia della partita. Evans e Dimsa portano i locali sul +6 (67-61) dopo 4′. Vesely risponte per il Barca che torna avanti con la tripla di Jokubaitis a -3’47” dalla fine (67-68). Con il minimo vantaggio gli ospiti si presentano all’ultimo minuto. A -26″ dalla fine c’è la tripla di Butkevicius che scrive 72-70, Kalinic fallisce la replica e Evans dalla lunetta mette un solo dei due liberi a disposizione per il +3 con 15″ da giocare. La difesa lituana manda Laprovittola in lunetta. 2/2 dell’argentino e Barcelona a -1 con 14″ da giocare. C’è un time out per organizzare l’ultima pagina di questa partita, il Barca attacca ma la difesa dello Zalgiris è puntuale. Satoransky si infogna nell’angolo e il suo tiro sulla sirena non vede neanche il ferro. Seconda sconfitta, la prima in trasferta, per il Barcelona. Lo Zalgiris in tre giorni pareggia il suo bilancio dopo 4 giornate.

Zalgiris: Evans 18, Smits 15, Ulanovas 15

Barcelona: Vesely 12, Satoranksy 10, Higgins 10, Jokubaitis 10



Fenerbahce Beko Istanbul-Valencia 79-77 (20-25, 14-18, 26-15, 19-19)

Un terzo quarto di autorità permette al Fenerbahce di ribaltare un primo tempo tenuto in mano dal Valencia e di festeggiare la 4a vittoria in altrettante uscite di Eurolega. I turchi rimangono imbattuti grazie ai 20 punti di Wilbekin (5/9 da tre punti) aggiunti ai 17 di Hayes-Davis (4/8 da oltre l’arco) e ai 16 di Johnatan Motley (6/9 dal campo). Il Valencia sfiora il bis dopo aver fatto lo scalpo dell’Efes due giorni prima. Non bastano i 16 punti e 7 rimbalzi di Chris Jones per gli spagnoli che tirano 9/27 da tre punti ma vincono la gara a rimbalzo. Gli ospiti conducono nel primo tempo, toccando anche il +13 prima di andare all’intervallo avanti 34-43. A metà del terzo quarto c’è il sorpasso del Fenerbahce (50-49) con la squadra di Itoudis che aumenta i colpi in difesa. Al 30′ i turchi conducono 60-58 dopo il parziale di 26-15 del terzo periodo. Il Valencia prova a ritrovare la verve dell’inizio ma adesso è più dura. A -2’32” Calathes segna il +5 (73-68) che è una prima sentenza. Il punto esclamativo sul poker dei gialloblu viene messo dalla tripla di Guduric a 31″ dalla fine (78-72). Manca poco, il Valencia non si rassegna ma il miracolo non si concretizza per il 78-77 finale.

Fenerbahce Beko Istanbul: Wilbekin 20, Hayes-Davis 17, Motley 16, Guduric 10

Valencia: Jones 16, Dubljievic 13, Van Rossom 10

Maccabi Playtika Tel Aviv-LDLC Asvel Villeurbanne 88-69 (15-21, 27-20, 26-11, 20-17)

Il Maccabi si conferma vincente sul proprio campo. Terzo successo alla Menora Mivtachim Arena dove cade l’Asvel che perde di 19 punti dopo il -21 subito in casa del Fenerbahce. Gara decisa da uno strappo degli israeliani nel terzo quarto. Un parziale di 26-11 spinge la squadra di Kattash che nell’ultima frazione si mette a gestire con disinvoltura. Dell’Asvel rimane il buon approccio al match (15-21 al 10′) e la voglia di non mollare battuta soltanto dalla forza ed energia dei gialli di casa. Quattro uomini del Maccabi vanno in doppia cifra con Lorenzo Brown a quota 17 punti, 13 per Bonzie Colson, 12 a testa per Baldwin e Nebo. Tra i francesi Nando De Colo si ferma a 15, 11 di Obasohan e Fall.

Maccabi Playtika Tel Aviv: Brown 17, Colson 12, Baldwin 11, Nebo 11

LDLC Asvel Villeurbanne: De Colo 15, Oboasohan 11, Fall 11