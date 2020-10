EuroLega – 4ª giornata: Top & Flop

Seconda partita della settimana del doppio turno in EuroLega, dove si sono viste grandi prestazioni. Analizziamo ora nel dettaglio il meglio e il peggio visto in questo giovedì e venerdì di EuroLeague.

Partidazo come si dice in spagnolo, lingua madre di un Sergio Rodriguez sempre più leader e anima di questa Olimpia Milano. Con Delaney out per infortunio, il Chacho ha preso in mano la squadra con un secondo tempo spaziale che è valsa la rimonta vincente sul Real Madrid. 25 punti, 7 assist e un 37 di valutazione che rappresentano al meglio il dominio dello spagnolo sulla partita. Solidità difensiva, qualità ed esperienza, questa Olimpia Milano è sempre più protagonista in EuroLega.