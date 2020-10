EuroLega, 4ª giornata: Un gigantesco Polonara trascina alla vittoria il Baskonia su un volitivo Khimki

Terzo referto rosa in quattro gare disputate; questo l’incredibile ruolino di marcia del Saski Baskonia che stasera, alla Buesa Arena, ha avuto la meglio su un ottimo e volitivo Khimki! L’assoluto protagonista della vittoria basca è il nostro Achille Polonara che, dopo aver impressionato col Real alla prima, sfodera la propria miglior prestazione nella competizione e trascina alla vittoria i verdi di casa. Per il marchigiano parla in sostanza il referto di gara; 20 punti e 10 rimbalzi per una solidissima doppia doppia a cui comunque si aggiungono ben quattro recuperi tutti decisivi, insomma una prova da vero MVP! Alla fine il Baskonia strappa la vittoria col parziale di 77 a 60

A BREVE IL RECAP COMPLETO DEL MATCH